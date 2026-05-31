Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa lớn nhiều nơi

Chí Nhân
31/05/2026 09:30 GMT+7

Rãnh áp thấp có trục qua nam Trung bộ hoạt động mạnh, gây mưa lớn nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ. Dự báo mưa giông vẫn còn kéo dài đến đầu tuần sau, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 150 mm.

Chiều tối qua 30.5, nhiều nơi ở TP.HCM ngập nặng vì mưa lớn cục bộ. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong chiều tối và đêm qua TP.HCM có mưa diện rộng, cục bộ có mưa rất lớn như Phước Vĩnh 103,2 mm, Củ Chi 63,6 mm, Bình Chánh 55,2 mm, Dĩ An 55 mm, Nhà Bè 53,8 mm, Hóc Môn 51,2 mm...

Chiều tối qua, mưa lớn gây ngập nhiều nơi tại TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Dự báo từ 7 giờ ngày 31.5 đến 7 giờ ngày 2.6, địa bàn TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa lớn và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 90 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Nguyên nhân mưa do rãnh áp thấp có trục qua nam Trung bộ hoạt động mạnh, sau có xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc. Gió tây nam ở phía nam hoạt động với cường độ trung bình.

Dự báo mưa giông và mưa lớn trên địa bàn TP.HCM trong hôm nay và ngày mai

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), Nam bộ và nhiều nơi có mưa rất lớn như: Chà Là (Tây Ninh) 106,8 mm, Lộc Thành (Đồng Nai) 82,2 mm… Dự báo từ sáng 31.5 đến hết đêm 31.5, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa lớn và giông. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm. Cục bộ có nơi trên 120 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ.

Ngoài ra, chiều và tối 31.5, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ cơ nơi mưa lớn trên 80 mm.

Cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1.6, mưa lớn tại Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.

Trên biển, hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 - 12 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp (lúc 1 giờ ngày 31.5) có vị trí ở khoảng 10,5 - 11,5 độ vĩ bắc và 112,5 - 113,5 độ kinh đông. Dự báo ngày và đêm 31.5, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

TP.HCM có mưa lớn kéo dài tới ngày 31.5, tổng lượng mưa trên 150 mm

Tâm điểm đợt mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ kéo dài từ trưa nay đến ngày 31.5. Tổng lượng mưa tại TP.HCM phổ biến 90 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

