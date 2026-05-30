Đời sống Cộng đồng

TP.HCM mưa lớn tối cuối tuần: Đường Nguyễn Văn Khối nước tràn vào tầng hầm nhà dân

Phạm Hữu
30/05/2026 20:43 GMT+7

Cơn mưa như trút nước chiều tối 30.5 khiến đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) ngập sâu kéo dài. Nước bủa vây cả công viên, tràn thẳng vào tầng hầm các tòa nhà khiến người dân phải bơm tát liên tục.

Khoảng 17 giờ 30 giờ ngày 30.5, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Một số con đường ở quận Gò Vấp cũ như Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu... ngập nặng.

Trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), đoạn ngập chỉ dài khoảng 300 m nhưng luôn trở thành "điệp khúc" ngập nước mỗi khi mưa lớn. Mực nước ngập tại đây lên đến khoảng gần bánh xe máy khiến người dân khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi.

Đường Nguyễn Văn Khối ngập nặng sau cơn mưa lớn chiều tối nay 30.5

ẢNH: PHẠM HỮU

Tình trạng ngập nước tại đường này kéo dài trong thời gian dài

ẢNH: PHẠM HỮU

Dù đã hết mưa nhưng mực nước ngập tại đây lên đến thềm nhà của người dân

ẢNH: PHẠM HỮU

Một số căn nhà bị nước tràn vào tầng hầm, người dân phải liên tục bơm nước ra ngoài

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo người dân ở khu vực này, đường Nguyễn Văn Khối mỗi khi mưa lớn là lại ngập sâu và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Tình trạng này suốt nhiều năm qua chưa có dấu hiệu cải thiện. Chiều nay, nước ngập bắt đầu xuất hiện khoảng 18 giờ 30 và kéo dài đến hơn 19 giờ 30 vẫn chưa rút hết.

Cũng theo ghi nhận, nước ngập cũng tràn vào nhà dân hai bên đường, vào khu dân cư bên trong và cả công viên trên tuyến đường này. Những nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối bị... cô lập, kinh doanh ế ẩm.

Tình hình buôn bán của người dân tại đường này ế ẩm vì ngập nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Một số xe máy bị chết máy giữa dòng nước ngập

ẢNH: PHẠM HỮU

Người đi bộ phải lội nước ngay trên vỉa hè

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến hơn 19 giờ 30, đường này vẫn trong tình trạng ngập nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Danh sách 23 tuyến đường bị ngập nước do triều cường ở TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố danh sách 23 tuyến đường bị ngập nước do triều cường. Tức là, hễ triều cường vượt báo động, 23 tuyến đường này sẽ bị ngập.

