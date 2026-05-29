Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trưa nay TP.HCM tối sầm như ban đêm, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng

Cao An Biên - Phạm Hữu
29/05/2026 14:15 GMT+7

Trưa nay 29.5, mưa lớn trút nhiều khu vực tại TP.HCM khiến một số tuyến đường ngập nặng, người dân chật vật lội qua 'rốn ngập', nhiều xe chết máy.

Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 29.5, trời chuyển mưa đen kịt, sau đó mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM. Tại đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc (Q.Bình Tân cũ), mưa lớn khiến đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt ngập sâu trong "biển nước" đen ngòm, người dân chật vật di chuyển qua đoạn ngập.

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 1.

Giữa trưa, mây đen kéo đến cuồn cuộn khiến bầu trời TP.HCM đen kịt

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 2.

Mưa lớn trút xuống khiến "rốn ngập" Hồ Học Lãm mênh mông nước, nhiều người dân di chuyển qua khu vực này xe bị chết máy, phải chật vật nhích từng chút

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 3.

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 4.

Đường Hồ Học Lãm mênh mông nước đen ngòm. Bà Bích, một người bán hàng rong ở khu vực này cho biết mưa như trút gần 30 phút, nước rút chậm khiến đường ngập sâu. "Mỗi lần mưa là đường này ngập nước đen, riết rồi cũng quen với cảnh này. Mưa ngập thì tôi cũng bán ế chứ ai đâu mà mua", bà chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 5.

Một shipper di chuyển qua đoạn ngập thì xe chết máy, chật vật lội nước

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 6.

Một số công nhân tan làm phải lội nước về nhà

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 7.

[CLIP]: Trưa nay 29.5 TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành "biển nước" đen

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 8.

Nước ngập sâu ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt thường nhật của nhiều người dân

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 9.

Khoảng 13 giờ 30 phút, trời tạnh mưa, song nước rút chậm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 10.

Một số người thu gom rác để nước thoát nhanh hơn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 11.

Ghi nhận của phóng viên, cơn mưa lớn vào trưa nay nay trút xuống khu vực quận Gò Vấp cũ khiến đường Phạm Văn Chiêu bị ngập nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Giữa trưa nay TP.HCM có mưa lớn: Đường ngập thành 'biển nước' đen, nhiều xe chết máy - Ảnh 12.

Đoạn ngập nước trưa nay tại đường Phạm Văn Chiêu khoảng 300 m, kéo dài từ khoảng 12 giờ 15 phút đến hơn 13 giờ 15 phút. Dù nước ngập sâu nhưng đến khoảng 13 giờ 15 nước bắt đầu rút dần

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM có mưa lớn kéo dài tới ngày 31

 

Tin liên quan

Mưa lớn ở TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập sâu đến 1 m, kéo dài 2 tiếng

Mưa lớn ở TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập sâu đến 1 m, kéo dài 2 tiếng

Chiều 2.5, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống làm nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Có nơi nước ngập lên đến 1 m, kéo dài hơn 2 tiếng.

Cả hẻm ở TP.HCM ngập nước hôi vì 3 hộ xả thải: Sẽ lắp cống tạm

3 hộ xả thải, cả hẻm ở TP.HCM ngập nước hôi gây bức xúc

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn TP.HCM có mưa lớn thời tiết hôm nay thời tiết TP.HCM dự báo thời tiết TP.HCM đường ngập ở TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận