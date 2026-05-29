Trưa nay TP.HCM tối sầm như ban đêm, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng

Trưa nay 29.5, mưa lớn trút nhiều khu vực tại TP.HCM khiến một số tuyến đường ngập nặng, người dân chật vật lội qua 'rốn ngập', nhiều xe chết máy.
Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 29.5, trời chuyển mưa đen kịt, sau đó mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM. Tại đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc (Q.Bình Tân cũ), mưa lớn khiến đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt ngập sâu trong "biển nước" đen ngòm, người dân chật vật di chuyển qua đoạn ngập.
