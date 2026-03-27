Cả hẻm ở TP.HCM ngập nước hôi vì 3 hộ xả thải: Sẽ lắp cống tạm

Liên quan vụ 3 hộ xả thải, cả hẻm ở TP.HCM ngập nước hôi gây bức xúc, tối 26.3, UBND phường An Phú Đông (TP.HCM) đã họp dân để chốt phương án xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm. Bước đầu, các bên thống nhất lắp đặt đường ống tạm dẫn nước thải từ 3 hộ này ra khu đất trống của đường nước thải hiện hữu phía sau hẻm thay vì đổ ra hẻm như hiện nay.

Sự vụ gây bức xúc này là trọng tâm của buổi đối thoại giữa đại diện UBND phường An Phú Đông và người dân hẻm 306, 306/38 Vườn Lài vào tối 26.3. Tại buổi họp, đại diện phường lắng nghe ý kiến từ các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mùi hôi thối và tình trạng nước thải tràn lan trên mặt hẻm suốt thời gian qua.

Chốt phương án làm cống tạm

Theo ghi nhận, cuộc họp có sự tham gia của đại diện 2 trong số 3 hộ gia đình bị phản ánh xả thải trực tiếp ra đường. Một hộ còn lại vắng mặt không lý do.

Nước thải tràn ra trên đường gây ô nhiễm, hôi thối ẢNH: TRẦN KHA

Sau khi tranh luận gay gắt, các bên đã thống nhất phương án xử lý cấp bách. Cụ thể, 3 hộ dân liên quan sẽ tự chi trả toàn bộ kinh phí để lắp đặt một đường ống thoát nước tạm thời. Đường ống này sẽ dẫn nước thải từ 3 căn nhà ra khu đất trống phía sau hẻm, thay vì đấu nối vào hệ thống hố ga hiện hữu vốn đã quá tải, gây tràn nước hôi ra đầu hẻm như trước đó.

Một người dân hẻm 306/38 bày tỏ: "Trước mắt, chúng tôi đồng ý phương án làm đường ống tạm để giải tỏa mùi hôi. Tuy nhiên, nếu hộ vắng mặt không chấp hành hoặc không đóng góp kinh phí, chúng tôi đề nghị UBND phường phải có biện pháp cưỡng chế, bít đường cống tự phát để đảm bảo vệ sinh chung".

Chờ kinh phí xã hội hóa để làm cống vĩnh viễn

Về giải pháp lâu dài, đại diện UBND phường An Phú Đông cho biết sẽ thực hiện nâng cấp, xây dựng hệ thống cống thoát nước mới tại hẻm 306 để đấu nối vào mạng lưới thoát nước chung của khu vực.

Bước đầu, các bên thống nhất lắp đặt đường ống tạm dẫn nước thải từ 3 hộ này ra khu đất trống phía sau thay vì đổ ra hẻm như hiện nay ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, công trình này sẽ thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Hiện tại, địa phương đang chờ thẩm định và bố trí kinh phí, dự kiến sớm nhất phải đến tháng 6.2026 mới có lộ trình cụ thể.

Kết thúc buổi họp, đại diện chính quyền địa phương ghi nhận các ý kiến và khẳng định sẽ sớm làm việc riêng với hộ dân vắng mặt để đảm bảo phương án dẫn nước thải tạm thời được triển khai ngay trong những ngày tới, trả lại môi trường sạch sẽ cho con hẻm.

