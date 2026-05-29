TP.HCM có mưa lớn kéo dài tới ngày 31.5, tổng lượng mưa trên 150 mm

Chí Nhân
29/05/2026 12:21 GMT+7

Tâm điểm đợt mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ kéo dài từ trưa nay đến ngày 31.5. Tổng lượng mưa tại TP.HCM phổ biến 90 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Trên địa bàn TP.HCM, trong đêm qua và sáng nay 29.5 có mưa lớn và giông. Một số nơi lượng mưa vượt 50 mm như Phước Hội 81,2 mm; Bàu lâm 70,8 mm; Xuyên Mộc 55,2 mm... Vào lúc 12 giờ trưa 29.5, khu vực trung tâm và phía bắc thành phố như Hóc Môn, Củ Chi, Bình Dương, Bến Cát... mây giông dày đặc và những cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. 

Mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn cho TP.HCM và Nam bộ 

NGUỒN: IWEATHER - HYMETNET

Hiện tại, khu vực Nam bộ tồn tại rãnh áp thấp khiến gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Hình thế này gây nên đợt mưa giông ở Nam bộ trên diện rộng. Trong đêm qua, khắp các tỉnh thành Nam bộ có mưa vừa đến mưa lớn, lượng mưa tại hồ Trà Tân (Lâm Đồng) 85 mm, An Ninh KV3 (An Giang) 224,8 mm, U Minh (Cà Mau) 174,6 mm…

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo: Từ 13 giờ ngày 29.5 đến 13 giờ ngày 31.5, khu vực tiếp tục có mưa lớn và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 90 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Một số nơi có lượng mưa có thể lên đến 170 - 200 mm như Bến Cát, Vũng Tàu, Bà Rịa, Côn Đảo…

Dự báo những khu vực có khả năng xuất hiện mưa lớn ở TP.HCM

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Trong ngày 1 - 2.6, mưa có khả năng thu hẹp về diện và lượng với tổng lượng mưa trong 2 ngày phổ biến từ từ 30 - 70 mm, có nơi trên 70 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại TP.HCM ở cấp 1. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ nhiều mây, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 33 độ C. Có mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn; mưa giông phổ biến xuất hiện vào chiều tối và đêm.


Khối mây giông khổng lồ bao trùm cả miền Đông và Tây Nam bộ

Khối mây giông khổng lồ từ biển đang di chuyển vào đất liền Nam bộ gây mưa lớn ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành, cả miền Đông và miền Tây.

