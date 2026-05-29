Khối mây giông khổng lồ bao trùm cả miền Đông và Tây Nam bộ

Chí Nhân
29/05/2026 09:10 GMT+7

Khối mây giông khổng lồ từ biển đang di chuyển vào đất liền Nam bộ gây mưa lớn ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành, cả miền Đông và miền Tây.

Sáng nay (29.5), mây giông phát triển mạnh trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ, dự báo trong những giờ tới có mưa giông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa lớn. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

NGUỒN: IWEATHER - HYMETNET

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong sáng nay, những nơi có mưa lớn gồm các phường xã: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc…

Trên khu vực Nam bộ, mưa vừa mưa lớn xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh thành: Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau...

Khối mây giông khổng lồ bao trùm cả miền Đông và Tây Nam bộ- Ảnh 3.

Mây giông phát triển mạnh, dự báo nhiều nơi có mưa lớn trong vài giờ tới

ẢNH: CHÍ NHÂN

Hiện tại, Nam bộ tồn tại rãnh áp thấp khiến gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Hình thế này gây nên đợt mưa giông ở Nam bộ trên diện rộng. Trong đêm qua, khắp các tỉnh thành Nam bộ có mưa vừa đến mưa to. Cụ thể, theo Vrain, lượng mưa cao nhất 224,6 mm tại trạm An Ninh KV3, U Minh (Cà Mau) là 173,8 mm, còn tại Hồ Sông Kinh (TP.HCM) 55,4 mm…

Trong khi đó, áp thấp nóng phía tây suy yếu. Thời tiết TP.HCM và Nam bộ nhiều mây, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 34 độ C. Có mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn; mưa giông phổ biến xuất hiện vào chiều tối. Cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông ở TP.HCM và Nam bộ có liên quan bão Jangmi?

Sáng nay (28.5), trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ mây giông phát triển; dự báo chiều tối mưa giông xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có mưa lớn. Hiện tại, phía đông của Philippines xuất hiện bão Jangmi - cơn bão số 6 trên vùng biển tây Thái Bình Dương. Có sự liên quan nào giữa 2 yếu tố này?

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
