Đêm qua 'mưa vàng' giải nhiệt miền Bắc, sáng nay TP.HCM có mưa

Chí Nhân
28/05/2026 07:09 GMT+7

Đêm qua 'mưa vàng' giải nhiệt khắp nơi ở Bắc bộ và Thanh Hóa, một số khu vực lượng mưa rất lớn. Sáng sớm nay, TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ có mưa, chiều tối có thể mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), đêm qua và sáng sớm nay (28.5), "mưa vàng" giải nhiệt xuất hiện nhiều nơi ở Bắc bộ và Thanh Hóa với lượng lớn. Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 giờ hôm qua đến 3 giờ sáng ngày 28.5 có nơi trên 50 mm như trạm: Km22 (Sơn La) 84.4 mm, Tiền Phong 3 (Phú Thọ) 84 mm, Phú Lệ 1 (Thanh Hóa) 55,4 mm…

Sáng nay, TP.HCM có "mưa vàng" giải nhiệt nhiều nơi. Trưa chiều, TP.HCM và Nam bộ có mưa lớn, cục bộ có nơi trên 70 mm

Dự báo, chiều tối và đêm 28.5, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 70 mm.

Khu vực Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 20 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 50 mm.

Khu vực Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 70 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cảnh báo cấp 1.

Riêng TP.HCM, sáng sớm nay mây giông phát triển mạnh. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên địa bàn các phường xã: Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Sài Gòn, Đông Hòa, Long Phước, Long Trường, Long Bình, Phước Long, Bắc Tân Uyên, Thường Tân, Minh Thạnh, Bình Khánh, An Thới Đông, Hiệp Phước… Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 30 mm.

Hiện nay, trên khu vực hình thành rãnh áp thấp và gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Do đó, trong hôm nay và những ngày tiếp theo, địa bàn TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa lớn diện rộng. Nhờ vậy, tình trạng nắng nóng từ hôm nay bắt đầu giảm, từ mai (29.5) nắng nóng và oi bức cơ bản kết thúc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió tây nam mạnh dần, vùng biển từ Lâm Đồng tới Cà Mau có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục tăng

