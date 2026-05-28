Kinh tế xanh

Mưa giông ở TP.HCM và Nam bộ có liên quan bão Jangmi?

Chí Nhân
28/05/2026 11:33 GMT+7

Sáng nay (28.5), trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ mây giông phát triển; dự báo chiều tối mưa giông xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có mưa lớn. Hiện tại, phía đông của Philippines xuất hiện bão Jangmi - cơn bão số 6 trên vùng biển tây Thái Bình Dương. Có sự liên quan nào giữa 2 yếu tố này?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), ngày và đêm nay (28.5), khu vực từ Khánh Hòa đến phía đông Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 70 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mây giông phát triển mạnh ở khu vực nam Biển Đông; dự báo chiều tối nay TP.HCM và Nam bộ có mưa giông diện rộng, cục bộ có mưa lớn đến 70 mm

Trong khi đó, ở vùng biển phía đông của Philippines đang có bão Jangmi. Dự báo, cơn bão này tiếp tục mạnh lên và có thể trở thành cơn bão mạnh vào ngày 30.5. Cơn bão này có ảnh hưởng thế nào đến thời tiết đất liền nước ta? Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết bão Jangmi hiện ở rất xa đất liền nước ta và còn cách đất liền Philippines hơn 1.000 km. Bão Jangmi di chuyển theo hướng tây bắc và không đổ bộ vào đất liền Philippines, nên hoàn toàn không ảnh hưởng trực tiếp đến Biển Đông cũng như đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, bão Jangmi nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam bộ (những hôm trước, dải hội tụ này còn yếu nên được gọi là rãnh thấp xích đạo). Bão Jangmi tuy không trực tiếp ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, nhưng sự xuất hiện của nó kích thích các nhiễu động trên dải hội tụ này "gom" lại với nhau thành những nhiễu động mạnh, gây mưa giông lớn trên diện rộng. Đây là yếu tố quan trọng khiến gió tây nam hoạt động mạnh gây ra đợt mưa giông kéo dài vài ngày tới ở TP.HCM và Nam bộ. Mưa giông phổ biến xuất hiện và chiều tối và đêm. Tuy nhiên, do sự phát triển mạnh của các nhiễu động trên dải hội tụ này nên một số địa phương có thể xuất hiện mưa vào cả buổi sáng và trưa.

Bão Jangmi ở phía đông của Philippines di chuyển ngược lên phía bắc

"Sau những ngày nắng nóng gay gắt, mưa giông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, sét, mưa đá, lốc xoáy… người dân cần hết sức chú ý giữa an toàn khi mây giông xuất hiện", bà Lan khuyến cáo.

NCHMF dự báo, ngày và đêm 28.5, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

