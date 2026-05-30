Ăn sầu riêng tới bến, có thực khách "chinh phục" liền 4 - 5 trái trong một buổi mà vẫn chưa muốn dừng lại. Với các tín đồ sầu riêng, đây là cơ hội hiếm có để ăn cho đã cơn thèm. Và đó là bầu không khí đang diễn ra giữa lòng TP.HCM, nơi hàng trăm người yêu sầu riêng đổ về tham gia một ngày hội đúng nghĩa dành cho đam mê của mình.

Ăn thỏa thích buffet sầu riêng ở TP.HCM: Cửa hàng thêm 2 tấn mới đủ

Ngày 30.5.2026, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, rất đông thực khách ở TP.HCM tìm tới thưởng thức buffet sầu riêng được tổ chức tại một cửa hàng trái cây ở chung cư Hado Centrosa Garden trên đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TP.HCM (Q.10 cũ). Sự kiện do cửa hàng trái cây Fruits T&T phối hợp cùng Vina T&T Group tổ chức.

Hơn 3 tấn sầu riêng được vận chuyển nguyên trái đến sự kiện và được khui ngay tại cửa hàng cho thực khách thưởng thức.

Thông tin về buffet sầu riêng những ngày gần đây đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến quay phim, chụp hình và trải nghiệm. Ngay từ giữa trưa, rất đông thực khách xếp hàng trước khu vực tổ chức, nhiều người không ngại đi hàng chục cây số, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt thưởng thức loại trái cây được mệnh danh là 'vua của các loại trái cây'.

Sự kiện không chỉ thu hút các bạn trẻ bắt trend mà còn là điểm hẹn lý tưởng của những gia đình nhiều thế hệ. Biết tới sự kiện buffet sầu riêng qua mạng xã hội, bà Minh cùng con gái đi từ phường Khánh Hội (Q.4 cũ) đến điểm tổ chức để thưởng thức.

Đơn vị tổ chức cho biết mỗi vé buffet sầu riêng có giá 229.000 đồng, thực khách được thưởng thức sầu riêng không giới hạn trong 1 giờ.

Không dừng lại ở sầu riêng tươi nguyên quả, menu năm nay còn được ban tổ chức làm mới bằng các món chè thanh mát, nhân đôi sự hào hứng cho thực khách.

Càng về chiều, lượng khách hàng tìm đến sự kiện buffet sầu riêng ngày một đông hơn. Nhằm giải quyết tình trạng quá tải và đảm bảo phục vụ người dân, cửa hàng đã phải lập tức tăng cường thêm 2 tấn sầu riêng, nâng tổng sản lượng dự kiến trước ngày diễn ra sự kiện là 1 tấn lên hơn 3 tấn sầu riêng.

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút cho đại tiệc buffet sầu riêng lần này chính là 100% sản phẩm phục vụ đều là sầu riêng Ri6 được tuyển chọn khắt khe từ các vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu Global G.A.P tại miền Tây. Quy trình bảo quản nghiêm ngặt từ nhà máy đến bàn ăn đã mang lại sự đồng đều về chất lượng, giúp thực khách có được trải nghiệm tự do và trọn vẹn nhất.