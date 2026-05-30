Xuất hiện dải phân cách dùng điện mặt trời đầu tiên ở TP.HCM, hoạt động ra sao?

Những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp ngay trên dải phân cách. Khi đến giờ cao điểm, lực lượng chức năng chỉ cần sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để đóng giao lộ. Đây là một trong những dải phân cách tự động dùng năng lượng mặt trời đầu tiên được TP.HCM đưa vào vận hành thử nghiệm tại khu vực giao lộ Cộng Hòa – Lê Tấn Quốc, điểm thường xuyên chịu áp lực giao thông lớn vào các khung giờ cao điểm.

Dải phân cách dùng điện mặt trời đầu tiên ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Theo đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất triển khai thử nghiệm hệ thống từ ngày 26.5.2026, nhằm hỗ trợ điều tiết giao thông, giảm xung đột dòng xe và hạn chế việc kéo dải phân cách thủ công như trước đây.

Khi đóng lại, hệ thống sẽ ngăn hướng xe từ đường Cộng Hòa rẽ vào Tân Kỳ Tân Quý nhằm giảm giao cắt trực tiếp giữa các dòng phương tiện.

Khác với các dải phân cách khác vốn cần nhiều người hỗ trợ kéo thủ công, hệ thống mới được thiết kế vận hành bằng động cơ kết hợp nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời và bình lưu trữ điện. Giải pháp này được kỳ vọng giúp tiết kiệm nhân lực, giảm thời gian xử lý trong quá trình đóng mở giao lộ.

Theo đó, hệ thống hiện sử dụng hai bình lưu trữ 40Ah và vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm để tiếp tục theo dõi khả năng vận hành thực tế, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mùa mưa tại TP.HCM.

Trước đó, đường Cộng Hòa đã được triển khai mô hình làn đường linh hoạt theo khung giờ nhằm giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Tại nhiều giao lộ như Tân Kỳ Tân Quý lực lượng chức năng thường xuyên phải kéo dải phân cách bằng tay để đóng mở giao lộ vào giờ cao điểm.

Dù vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện và đánh giá hiệu quả thực tế, nhưng việc đưa công nghệ tự động kết hợp năng lượng sạch vào điều tiết giao thông được xem là bước thử nghiệm mới trong nỗ lực giảm áp lực nhân lực, tối ưu vận hành và từng bước hiện đại hóa hạ tầng giao thông đô thị tại TP.HCM.