Nhà chờ hay trụ dừng xe buýt - đó là điểm chạm đầu tiên của nhiều hành khách trước khi bắt đầu một hành trình. Một không gian chờ sạch đẹp, hiện đại không chỉ mang lại sự dễ chịu, mà còn là thước đo văn minh của giao thông công cộng đô thị. Tại TP.HCM, trên nhiều tuyến đường trung tâm như Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai... hệ thống này đã khoác lên mình một diện mạo mới, với camera an ninh, hệ thống chiếu sáng, bảng thông tin rõ ràng và mái che tươm tất.

Những trạm chờ ‘đội nắng, phơi mưa’: Đợi xe buýt hay đợi... sự đổi thay?

Thế nhưng, bức tranh giao thông công cộng không chỉ có những gam màu sáng. Trên các tuyến đường như Nguyễn Phúc Nguyên, Lê Văn Sỹ hay Cách Mạng Tháng Tám... vô số trụ dừng đang rơi vào cảnh nhếch nhác. Bảng tuyến bị vẽ bậy, không gian bị bủa vây bởi rác thải, hay thậm chí bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, bán hàng rong.

Nhiều trụ dừng xe buýt trở thành nơi để rác của người dân ẢNH: KHANG PHÚC

Đáng sợ hơn cả sự nhếch nhác là cảm giác "trơ trọi". Lọt thỏm giữa dòng xe cộ tấp nập, nhiều điểm dừng chỉ đơn độc một tấm biển báo nhỏ, bị che khuất bởi hàng cây hay công trình. Thiếu mái che, thiếu thông tin, hành khách phải phơi mình dưới thời tiết thất thường của TP.HCM.