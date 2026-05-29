Mưa lớn kéo dài cả ngày ở TP.HCM, người dân ám ảnh cảnh lội nước dơ

Cơn mưa kéo dài từ sáng đến chiều ngày 29.5.2026 khiến nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.

Trên đường Phạm Văn Chiêu, đoạn qua phường Hạnh Thông Tây, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm qua các điểm ngập, giao thông gặp khó khăn trong giờ cao điểm.

Tại khu vực giao giữa đường Phạm Văn Chiêu và đường số 51, nước mưa dâng cao trên mặt đường khiến nhiều xe máy chật vật lưu thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 29.5 đến ngày 31.5, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng kèm giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Dự báo trong những ngày tới, TP.HCM tiếp tục xuất hiện các đợt mưa kéo dài vào chiều và tối, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp vẫn còn tiếp diễn.