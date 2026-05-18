Điều ít người để ý về những quầy hàng ven đường trong mưa đầu mùa ở TP.HCM

Chiều 18.5.2026, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM sau nhiều giờ nắng gắt.

Với nhiều người bán hàng rong, những cơn mưa đầu mùa không chỉ làm thay đổi nhịp sống phố xá mà còn mang theo thêm một nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Có người tranh thủ bán thêm áo mưa bên cạnh việc bán nước giải khát, có người chỉ mong bán được vài chiếc áo mưa để kiếm tiền mua gạo, lo bữa cơm trong ngày.

Có người tranh thủ bán thêm áo mưa bên cạnh việc bán nước giải khát vào những ngày mưa tại TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Bà Mai Thị Yến, bán áo mưa trên đường Điện Biên Phủ, P.Xuân Hòa, TP.HCM cho biết cứ vào mùa mưa, bà lại chuẩn bị thêm áo mưa để bán cho người đi đường. Theo bà, những chiếc áo mưa giá rẻ tuy lời không nhiều nhưng phần nào giúp người chạy xe tránh bị ướt giữa cơn mưa bất chợt.

Bà Mai Thị Yến, bán áo mưa trên đường Điện Biên Phủ, P.Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: CÔNG KHỞI

Giữa dòng người vội vã tránh mưa nơi phố thị, những sạp áo mưa ven đường vẫn lặng lẽ tồn tại như một phần quen thuộc của TP.HCM mỗi mùa mưa đến. Không chỉ bán một vật dụng che mưa tạm thời, nhiều người còn đang cố gắng kiếm từng đồng nhỏ để trang trải cuộc sống hằng ngày.