Điều ít người để ý về những quầy hàng ven đường trong mưa đầu mùa ở TP.HCM
Video Đời sống

Công Khởi - Sầm Ánh
18/05/2026 19:06 GMT+7

Chiều 18.5.2026, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM sau nhiều giờ nắng gắt. Với những người bán áo mưa ven đường, đây không chỉ là lúc tất bật mưu sinh mà còn là khoảng thời gian giúp họ kiếm thêm vài chục nghìn đồng để trang trải cuộc sống, lo bữa cơm hay tiền học cho con.

Với nhiều người bán hàng rong, những cơn mưa đầu mùa không chỉ làm thay đổi nhịp sống phố xá mà còn mang theo thêm một nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Có người tranh thủ bán thêm áo mưa bên cạnh việc bán nước giải khát, có người chỉ mong bán được vài chiếc áo mưa để kiếm tiền mua gạo, lo bữa cơm trong ngày.

Có người tranh thủ bán thêm áo mưa bên cạnh việc bán nước giải khát vào những ngày mưa tại TP.HCM

ẢNH: SẦM ÁNH

Bà Mai Thị Yến, bán áo mưa trên đường Điện Biên Phủ, P.Xuân Hòa, TP.HCM cho biết cứ vào mùa mưa, bà lại chuẩn bị thêm áo mưa để bán cho người đi đường. Theo bà, những chiếc áo mưa giá rẻ tuy lời không nhiều nhưng phần nào giúp người chạy xe tránh bị ướt giữa cơn mưa bất chợt.

Bà Mai Thị Yến, bán áo mưa trên đường Điện Biên Phủ, P.Xuân Hòa, TP.HCM

ẢNH: CÔNG KHỞI

Giữa dòng người vội vã tránh mưa nơi phố thị, những sạp áo mưa ven đường vẫn lặng lẽ tồn tại như một phần quen thuộc của TP.HCM mỗi mùa mưa đến. Không chỉ bán một vật dụng che mưa tạm thời, nhiều người còn đang cố gắng kiếm từng đồng nhỏ để trang trải cuộc sống hằng ngày.

TP.HCM mưa lớn 2 ngày liên tiếp: Cành cây ngã đổ, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm đầu mùa

TP.HCM mưa lớn 2 ngày liên tiếp: Cành cây ngã đổ, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm đầu mùa

TP.HCM và nhiều tỉnh Nam bộ liên tiếp xuất hiện mưa lớn trong hai ngày qua, kèm giông lốc và gió giật mạnh khiến cây xanh ngã đổ. Chuyên gia khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng sét đánh, ngập sâu và những nguy cơ mất an toàn trong giai đoạn đầu mùa mưa.

TP.HCM mưa xối xả sau nhiều ngày nắng gắt: Đặt xe chờ cả tiếng, nhiều tuyến đường ùn ứ

Người dân TP.HCM thở phào khi xuất hiện mưa lớn giải nhiệt lúc chiều tối

