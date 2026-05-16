Khoảng 18 giờ ngày 16.5.2026, bầu trời nhiều khu vực trung tâm TP.HCM bất ngờ chuyển đen, mây giông phát triển nhanh kèm gió mạnh khiến nhiều người dân phấn khởi sau nhiều ngày thời tiết oi bức kéo dài.

Khoảng 30 phút sau, mưa lớn xuất hiện tại hàng loạt khu vực như Bến Thành, Sài Gòn, Bình Thạnh, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Minh Phụng, Chợ Lớn, Bình Chánh, Nhà Bè… giúp nền nhiệt giảm mạnh.

Người dân TP.HCM thở phào khi xuất hiện mưa lớn giải nhiệt lúc chiều tối

Nhiều người dân cho biết dù trong ngày 16.5 nắng không gay gắt như những hôm trước nhưng cảm giác oi nóng rất khó chịu, nhiệt độ ngoài trời có lúc khiến cơ thể cảm nhận như lên tới 44 - 45 độ C.

Tại nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm, mưa lớn xuất hiện đúng giờ cao điểm khiến giao thông di chuyển chậm. Nhiều người đi xe máy phải vội vàng tìm nơi trú mưa, trong khi không ít người lao động phải dầm mưa vì cơn mưa đến quá bất ngờ.

Ở khu vực phường Xuân Hòa và phường Cầu Kiệu, mưa lớn đi kèm gió giật khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn xối xả ở khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: HỒ HIỀN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do nhiễu động gió đông trên cao kết hợp gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến yếu.

Cơ quan khí tượng cho biết qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét, vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển mạnh và gây mưa giông trên diện rộng tại TP.HCM.

Nhiều người đi đường không kịp trở tay vì cơn mưa lớn bất ngờ ẢNH: HỒ HIỀN

Trong khoảng 3 giờ tiếp theo, mưa giông có khả năng tiếp tục mở rộng sang nhiều khu vực lân cận với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 40 mm. Người dân được khuyến cáo đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Dự báo, đợt “mưa vàng” giải nhiệt này có thể kéo dài đến ngày 19.5, giúp thời tiết TP.HCM dịu hơn đáng kể sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.