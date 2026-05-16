Người dân TP.HCM thở phào khi xuất hiện mưa lớn giải nhiệt lúc chiều tối
Video Đời sống

Hồ Hiền
16/05/2026 20:55 GMT+7

Cơn mưa lớn kèm gió mạnh bất ngờ trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM vào chiều tối 16.5, giúp giải nhiệt đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài và oi bức ngột ngạt.

Khoảng 18 giờ ngày 16.5.2026, bầu trời nhiều khu vực trung tâm TP.HCM bất ngờ chuyển đen, mây giông phát triển nhanh kèm gió mạnh khiến nhiều người dân phấn khởi sau nhiều ngày thời tiết oi bức kéo dài.

Khoảng 30 phút sau, mưa lớn xuất hiện tại hàng loạt khu vực như Bến Thành, Sài Gòn, Bình Thạnh, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Minh Phụng, Chợ Lớn, Bình Chánh, Nhà Bè… giúp nền nhiệt giảm mạnh.

Nhiều người dân cho biết dù trong ngày 16.5 nắng không gay gắt như những hôm trước nhưng cảm giác oi nóng rất khó chịu, nhiệt độ ngoài trời có lúc khiến cơ thể cảm nhận như lên tới 44 - 45 độ C.

Tại nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm, mưa lớn xuất hiện đúng giờ cao điểm khiến giao thông di chuyển chậm. Nhiều người đi xe máy phải vội vàng tìm nơi trú mưa, trong khi không ít người lao động phải dầm mưa vì cơn mưa đến quá bất ngờ.

Ở khu vực phường Xuân Hòa và phường Cầu Kiệu, mưa lớn đi kèm gió giật khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Người dân TP.HCM thở phào khi xuất hiện mưa lớn giải nhiệt lúc chiều tối - Ảnh 1.

Mưa lớn xối xả ở khu vực trung tâm TP.HCM

ẢNH: HỒ HIỀN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do nhiễu động gió đông trên cao kết hợp gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến yếu.

Cơ quan khí tượng cho biết qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét, vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển mạnh và gây mưa giông trên diện rộng tại TP.HCM.

Người dân TP.HCM thở phào khi xuất hiện mưa lớn giải nhiệt lúc chiều tối - Ảnh 2.

Nhiều người đi đường không kịp trở tay vì cơn mưa lớn bất ngờ

ẢNH: HỒ HIỀN

Trong khoảng 3 giờ tiếp theo, mưa giông có khả năng tiếp tục mở rộng sang nhiều khu vực lân cận với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 40 mm. Người dân được khuyến cáo đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Dự báo, đợt “mưa vàng” giải nhiệt này có thể kéo dài đến ngày 19.5, giúp thời tiết TP.HCM dịu hơn đáng kể sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Phân tích mới: Người lao động Việt Nam lạc quan nhưng ít gắn bó với doanh nghiệp nhất Đông Nam Á

Báo cáo State of the Global Workplace 2026 của Gallup cho thấy người lao động Việt Nam thuộc nhóm lạc quan và ít chịu tác động bởi cảm xúc tiêu cực nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, tỷ lệ nhân sự thực sự gắn bó với doanh nghiệp lại thấp nhất khu vực, phản ánh nhiều vấn đề về quản trị và phát triển đội ngũ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
