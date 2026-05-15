Chi phí leo thang, nhiều quán giữ giá 20.000 - 30.000 đồng
Chi phí leo thang, nhiều quán giữ giá 20.000 - 30.000 đồng

Hồ Hiền
15/05/2026 04:06 GMT+7

Từ phần cơm 20.000 đồng đến tô bún bò, phở bò 30.000 đồng, nhiều quán ăn bình dân ở TP.HCM nhiều năm nay vẫn chưa tăng giá dù chi phí đầu vào liên tục nhích lên. Với chủ quán, lời ít hơn nhưng đổi lại khách quen, người lao động và sinh viên vẫn có bữa ăn vừa túi tiền.

Trong lúc giá thực phẩm, nguyên liệu liên tục tăng, nhiều quán ăn bình dân ở TP.HCM vẫn cố giữ mức giá cũ suốt nhiều năm. Với họ, lời ít một chút nhưng đổi lại người lao động, thợ hồ, tài xế công nghệ hay người thu nhập thấp vẫn có bữa ăn no bụng.

Quán nhỏ của bà Trần Kim Tuyến (tại hẻm 219, Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc) bán bún, phở và hủ tiếu. Khách của bà Tuyến chủ yếu ngồi lại vào sáng sớm, khi trời còn mát, và mua mang đi vào bữa trưa. Bà Kim Tuyến cho biết thời gian qua chi phí đầu vào tăng mạnh. Từ cọng hành, quả chanh, ớt cho đến bánh phở, thịt tái, thịt tươi… hầu như thứ gì cũng tăng giá.

Dù vậy, quán vẫn giữ mức 30.000 đồng/tô từ sau thời điểm dịch Covid-19 đến nay, tức đã khoảng 5 năm.

Chi phí leo thang, nhiều quán giữ giá 20.000 - 30.000 đồng: ‘Lời ít để người lao động còn ăn được’

Theo bà Tuyến, khu vực buôn bán chủ yếu là dân lao động nên rất khó tăng giá. Nhiều người quen góp ý tăng thêm một ít cũng được, nhưng bà vẫn chưa muốn điều chỉnh.

"Mình lời ít một chút để giữ mức giá này. Nếu tính lời nhiều hơn thì khó mà bán được 30.000 đồng như vậy nữa", bà chia sẻ.

Mỗi ngày quán bán hơn 100 tô, khách quen chủ yếu là thợ hồ, người lao động, tài xế công nghệ và người chạy giao hàng. Có người ăn khỏe, bà còn cho thêm bánh phở để khách no bụng. "Miễn sao họ ăn no là được", bà nói.

Bát bún giá 30.000 đồng của bà Tuyến

Cũng chọn cách giữ giá thấp để phục vụ khách quen, chị Tâm, bán cơm tại TP.HCM, cho biết quán đã duy trì mức 20.000 đồng/phần trong thời gian dài, khoảng 7 - 8 năm nay. Những ngày đầu, mỗi phần cơm chỉ khoảng 15.000 - 16.000 đồng, sau đó mới tăng lên 20.000 đồng và giữ đến hiện tại.

Theo chị, nhiều năm qua giá đồ ăn, nguyên liệu nhích lên từng chút một khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Nếu trước đây một ngày kiếm được khá hơn, thì nay thu nhập bị co lại vì chi phí tăng liên tục. Để tiết kiệm, chị tự làm thêm nhiều việc trong quán, từ bán hàng đến rửa chén.

Quán cơm trưa 25.000 đồng tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

Giữa lúc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều hàng quán vẫn chọn giữ giá như một cách san sẻ với người lao động. Lợi nhuận có thể ít hơn, chủ quán vất vả hơn, nhưng đổi lại là những bữa ăn vừa túi tiền cho người cần.

Và với nhiều người ở TP.HCM, đó không chỉ là chuyện mua bán, mà còn là sự tử tế giữa cuộc sống tật bật mưu sinh.

TP.HCM nắng nóng gay gắt trở lại, người dân mong nếu có mưa thì hãy mưa đều

Sau cơn mưa lớn đầu tháng 5.2026, TP.HCM lại bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, oi bức kéo dài khiến sinh hoạt và công việc của người dân bị đảo lộn. Nhiều người mong có những cơn mưa đủ lâu, đủ đều để hạ nhiệt thật sự, bởi mưa chớp nhoáng rồi tạnh nhanh không chỉ không xua được cái nóng mà còn khiến thời tiết thêm khó chịu, dễ phát sinh bệnh vặt.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
