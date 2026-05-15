Trong lúc giá thực phẩm, nguyên liệu liên tục tăng, nhiều quán ăn bình dân ở TP.HCM vẫn cố giữ mức giá cũ suốt nhiều năm. Với họ, lời ít một chút nhưng đổi lại người lao động, thợ hồ, tài xế công nghệ hay người thu nhập thấp vẫn có bữa ăn no bụng.

Quán nhỏ của bà Trần Kim Tuyến (tại hẻm 219, Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc) bán bún, phở và hủ tiếu. Khách của bà Tuyến chủ yếu ngồi lại vào sáng sớm, khi trời còn mát, và mua mang đi vào bữa trưa. Bà Kim Tuyến cho biết thời gian qua chi phí đầu vào tăng mạnh. Từ cọng hành, quả chanh, ớt cho đến bánh phở, thịt tái, thịt tươi… hầu như thứ gì cũng tăng giá.

Dù vậy, quán vẫn giữ mức 30.000 đồng/tô từ sau thời điểm dịch Covid-19 đến nay, tức đã khoảng 5 năm.

Chi phí leo thang, nhiều quán giữ giá 20.000 - 30.000 đồng: ‘Lời ít để người lao động còn ăn được’

Theo bà Tuyến, khu vực buôn bán chủ yếu là dân lao động nên rất khó tăng giá. Nhiều người quen góp ý tăng thêm một ít cũng được, nhưng bà vẫn chưa muốn điều chỉnh.

"Mình lời ít một chút để giữ mức giá này. Nếu tính lời nhiều hơn thì khó mà bán được 30.000 đồng như vậy nữa", bà chia sẻ.

Mỗi ngày quán bán hơn 100 tô, khách quen chủ yếu là thợ hồ, người lao động, tài xế công nghệ và người chạy giao hàng. Có người ăn khỏe, bà còn cho thêm bánh phở để khách no bụng. "Miễn sao họ ăn no là được", bà nói.

Bát bún giá 30.000 đồng của bà Tuyến ẢNH: HỒ HIỀN

Cũng chọn cách giữ giá thấp để phục vụ khách quen, chị Tâm, bán cơm tại TP.HCM, cho biết quán đã duy trì mức 20.000 đồng/phần trong thời gian dài, khoảng 7 - 8 năm nay. Những ngày đầu, mỗi phần cơm chỉ khoảng 15.000 - 16.000 đồng, sau đó mới tăng lên 20.000 đồng và giữ đến hiện tại.

Theo chị, nhiều năm qua giá đồ ăn, nguyên liệu nhích lên từng chút một khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Nếu trước đây một ngày kiếm được khá hơn, thì nay thu nhập bị co lại vì chi phí tăng liên tục. Để tiết kiệm, chị tự làm thêm nhiều việc trong quán, từ bán hàng đến rửa chén.

Quán cơm trưa 25.000 đồng tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM ẢNH: HỒ HIỀN

Giữa lúc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều hàng quán vẫn chọn giữ giá như một cách san sẻ với người lao động. Lợi nhuận có thể ít hơn, chủ quán vất vả hơn, nhưng đổi lại là những bữa ăn vừa túi tiền cho người cần.

Và với nhiều người ở TP.HCM, đó không chỉ là chuyện mua bán, mà còn là sự tử tế giữa cuộc sống tật bật mưu sinh.