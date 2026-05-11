TP.HCM nắng nóng gay gắt trở lại, người dân mong nếu có mưa thì hãy mưa đều
Hồ Hiền
11/05/2026 19:44 GMT+7

Sau cơn mưa lớn đầu tháng 5.2026, TP.HCM lại bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, oi bức kéo dài khiến sinh hoạt và công việc của người dân bị đảo lộn. Nhiều người mong có những cơn mưa đủ lâu, đủ đều để hạ nhiệt thật sự, bởi mưa chớp nhoáng rồi tạnh nhanh không chỉ không xua được cái nóng mà còn khiến thời tiết thêm khó chịu, dễ phát sinh bệnh vặt.

Sau cơn mưa lớn vào đầu tháng 5.2026, TP.HCM nắng trở lại, gay gắt và khó chịu không kém gì đợt nắng nóng cao điểm hồi giữa và cuối tháng 4.

Thời tiết oi bức khiến sinh hoạt, công việc của người dân bị ảnh hưởng rõ rệt. Nhiều người cho biết cảm giác nắng năm nay gay gắt hơn mọi năm. Những cơn mưa chuyển mùa chỉ xuất hiện chớp nhoáng, chưa đủ làm dịu không khí.

Theo cảm nhận của nhiều người, nắng nóng sau những cơn mưa chuyển mùa tạo cảm giác oi bức, bí bách và khó chịu hơn

Đầu giờ chiều 11.5, mặt đường nóng ran. Dù đã quen với việc di chuyển ngoài đường, anh Trần Văn Bằng, tài xế công nghệ nghỉ tạm nơi có bóng mát, vì không chỉ bản thân anh mệt, mà chiếc điện thoại cũng nóng bừng vì hấp đủ nhiệt.

"Phải nói là cũng thấy nóng, khó chịu. Nếu mưa liên tục như mùa mưa thì lại khác. Mà mưa kiểu bất chợt như vậy thì người càng mệt hơn, dễ bệnh hơn, kể cả người lớn lẫn trẻ con. Anh chạy từ khoảng 8 - 9 giờ sáng là bắt đầu chạy. Giờ nắng quá phải nghỉ mệt, điện thoại hoạt động ngoài trời nhiều nên nóng rực lên, phải cho máy nghỉ một chút, sợ cháy nổ. Bây giờ nóng quá, máy cũng không chịu được".

Cùng cảm nhận đó, chị Như Huyền cho biết chỉ cần bước từ trong nhà ra ngoài đường là lập tức cảm nhận rõ sức nóng. "Nóng mà rát da luôn á. Nóng mà khó chịu, kiểu như mình bước từ trong nhà ra ngoài đường là đã chịu không nổi rồi", chị Huyền chia sẻ. 

Thay vì ở trong nhà ngột ngạt, nhiều người lớn tuổi chọn ra công viên đi bộ, tập thể dục dưới bóng cây để cảm thấy dễ chịu hơn.

Với nhiều người dân, cơn mưa đầu tháng 5 vẫn chưa "thấm tháp" gì so với chuỗi ngày nắng nóng kéo dài hàng chục ngày qua. Nhiều người cho biết những cơn mưa bất chợt rồi tạnh nhanh càng làm thời tiết thêm oi nồng, dễ mắc bệnh vặt vì thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Người dân đội nắng gắt, rong ruổi trên đường mưu sinh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng hiện tại trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ có thể kéo dài đến ngày 15 - 16.5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2 - 4 độ C tùy vào môi trường cụ thể như mặt đường nhựa hay khu vực ít cây xanh.

Hiện tại, nhiễu động gây mưa vẫn tồn tại yếu, gây mưa cục bộ ở một số nơi trên khu vực Nam bộ. Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến trưa chiều nắng nóng, trời có mây và mưa giông rải rác. Độ ẩm trong không khí tăng khiến quá trình chuyển pha từ hơi nước thành hạt nước trong mây tỏa thêm 1 lượng nhiệt vào không khí, gây cảm giác oi bức.

Theo dự báo, khoảng ngày 17 - 18.5, khu vực Nam bộ xuất hiện rãnh thấp xích đạo gây mưa giông trên diện rộng, nhờ đó nhiệt độ giảm xuống mức phổ biến 32 - 33 độ C.

TP.HCM mưa như trút nước giờ tan tầm, nhiều người mệt mỏi vì hầm nóng, kẹt xe

Chiều 5.5.2026, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn như trút nước, giúp 'giải nhiệt' sau một ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cơn mưa bất ngờ đúng giờ tan tầm lại khiến không khí thêm oi bức, giao thông ùn ứ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

