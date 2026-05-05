TP.HCM mưa như trút nước giờ tan tầm, nhiều người mệt mỏi vì hầm nóng, kẹt xe
Video Đời sống

Võ Hiếu
05/05/2026 22:40 GMT+7

Chiều 5.5.2026, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn như trút nước, giúp 'giải nhiệt' sau một ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cơn mưa bất ngờ đúng giờ tan tầm lại khiến không khí thêm oi bức, giao thông ùn ứ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Chiều tối 5.5.2026, sau vài ngày nắng gắt, mây giông phát triển nhanh khiến nhiều khu vực TP.HCM xuất hiện mưa lớn như trút nước.

Bất ngờ và dồn dập, cơn mưa phần nào hạ nhiệt nhưng lại gây khó khăn cho việc di chuyển khi trùng giờ tan tầm, nhiều người không kịp trở tay, phải vội tấp vào lề trú mưa hoặc mua áo mưa dùng tạm.

Nhiều người dân không kịp trở tay khi mưa bất ngờ và dồn dập, phải mua áo mưa tiện lợi dùng tạm

ẢNH: VÕ HIẾU

Ghi nhận tại phường Thủ Đức, TP.HCM, nhiều người vẫn chưa thể về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, phải đứng nép dưới mái hiên trú mưa, chờ những đợt mưa xối xả dịu dần.

Cơn mưa chiều 5.5.2026 chia làm nhiều đợt mưa, kèm gió và giông

ẢNH: VÕ HIẾU

Mưa bất chợt tối muộn, nhiều người không kịp trở tay dầm mưa chạy xe về nhà

ẢNH: VÕ HIẾU

Những cơn mưa "giải nhiệt" xối xả đầu mùa không hẳn mang lại cảm giác dễ chịu như kỳ vọng. Nước mưa dội xuống nền đường còn tích nhiệt khiến hơi đất bốc lên, tạo cảm giác hầm và ngột ngạt. Trong bối cảnh kẹt xe giờ tan tầm, độ ẩm cao càng làm cái oi bức sau mưa trở nên rõ rệt hơn.

Mưa, hơi đất và kẹt xe

ẢNH: VÕ HIẾU

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân mưa là do mây đối lưu phát triển mạnh trên khu vực, dự báo trong những giờ tới mưa giông còn tiếp diễn trên diện rộng.

Thời tiết TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, mưa xuất hiện xen kẽ với nắng nóng, khiến độ ẩm tăng cao và cảm giác oi bức sau mưa vẫn kéo dài.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động mang theo áo mưa, hạn chế di chuyển khi mưa lớn, đồng thời chú ý bảo vệ sức khỏe trước tình trạng thời tiết thay đổi đột ngột.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
