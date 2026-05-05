Sau mưa ‘vàng’ giải nhiệt, người lao động TP.HCM lại vật lộn với nắng gắt
Video Đời sống

Võ Hiếu - Hồ Hiền
05/05/2026 00:00 GMT+7

Sau cơn mưa lớn chiều 2.5 tưởng chừng mang lại cảm giác dễ chịu, TP.HCM lại quay về trạng thái nắng nóng gay gắt, oi bức. Sự thay đổi đột ngột giữa mưa và nắng khiến nhiều người lao động mưu sinh ngoài trời thêm phần vất vả.

Ngồi nghỉ dưới bóng cây trong lúc đợi đơn mới, anh Nguyễn Thanh Tùng, tài xế công nghệ, cho biết những ngày qua cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó thở hơn bình thường vì thời tiết thay đổi liên tục.

Theo anh Tùng, cơn mưa đầu mùa không giúp thành phố dịu nhiệt như anh kỳ vọng. Ngược lại, mặt đường và hơi đất bốc lên sau mưa khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Nam tài xế cho hay dù cái nắng hiện tại đã bớt gay gắt hơn giai đoạn cao điểm trước đó, việc di chuyển liên tục ngoài đường vẫn khiến sức khỏe nhanh xuống. Mỗi khi quá mệt, anh phải tắt ứng dụng, tìm nơi có bóng râm nghỉ khoảng 15 - 20 phút rồi mới tiếp tục chạy xe.

Cũng rong ruổi trên đường nhiều giờ mỗi ngày, anh Dương Ngọc Tuấn, làm nghề giao hàng, cho biết khung giờ từ 10 giờ sáng đến khoảng 15 giờ là thời điểm khắc nghiệt nhất.

Người dân chời đèn đỏ dưới nắng gắt

ẢNH: HỒ HIỀN

Theo anh Tuấn, dù chạy trong nội thành hay ra khu vực ngoại ô đều rất vất vả, nhưng những tuyến đường xa trung tâm thường nóng hơn do ít bóng cây, mặt đường hấp nhiệt mạnh. Nhiều giao lộ có thời gian chờ đèn đỏ kéo dài khiến người đi đường phải đứng giữa nắng gắt trong thời gian lâu.

"Đang chạy trời nắng lỡ mưa xuống là làm sao mà đỡ kịp. Cũng phải kiếm chỗ nấp, hết mưa rồi mới đi tiếp. Có những mặt hàng còn dễ ướt nữa. Bởi vậy mưa cái nó cũng cực nhiều cái lắm".

Với nhiều lao động ngoài trời, điều mong mỏi nhất là thời tiết ổn định để hành trình mưu sinh bớt nhọc nhằn

ẢNH: VÕ HIẾU

Theo các chuyên gia khí tượng, Nam bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa nên mưa giông xuất hiện xen kẽ nắng nóng. Sau các trận mưa trái mùa, độ ẩm không khí tăng cao khiến cảm giác oi bức càng rõ rệt hơn.

Dự báo trong những ngày tới, TP.HCM và khu vực Nam bộ tiếp tục có nắng vào ban ngày, chiều tối khả năng xuất hiện mưa giông cục bộ. Mùa mưa được nhận định sẽ bắt đầu từ nửa cuối tháng 5.

Thời tiết biến đổi nhanh và liên tục giữa trạng thái nắng nóng và mưa giông nên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hết sức chú ý phòng tránh các rủi ro đến sức khỏe và tài sản.

