Những ngày qua, người dân TP.HCM phải căng mình trước chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

TP.HCM đón mưa vàng giải nhiệt, nhiều người bất ngờ 'không kịp trở tay'

Thế nhưng, khoảng 15 giờ ngày 2.5, tại khu vực phường Bình Trưng, phường Phước Long và phường Long Trường, bầu trời đang nắng chói chang bỗng tối sầm, cơn mưa bất chợt đổ xuống kèm gió mạnh khiến việc di chuyển trên nhiều tuyến đường gặp khó khăn.

Bầu trời chuyển mây đen kèm gió mạnh chiều 2.5 tại nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM ẢNH: VÕ HIẾU

Do nắng nóng kéo dài trước đó, nhiều người ra đường với tâm lý chủ quan, không chuẩn bị áo mưa nên đành vội vã tấp vào lề tìm nơi trú mưa.

Việc phải dừng lại trú mưa đột ngột ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của nhiều người, đặc biệt là với những tài xế giao hàng. Tuy nhiên, đằng sau sự bất tiện tạm thời ấy lại là cảm giác dễ chịu khi nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh.

Nhiều người đi đường phải tấp vào vỉa hè hoặc trốn dưới chân cầu để tránh mưa và gió ẢNH: VÕ HIẾU

Cơn mưa "vàng" xuất hiện bất ngờ không chỉ rửa trôi bụi bặm mà còn xoa dịu đi cái nắng rát da rát thịt của những ngày qua.