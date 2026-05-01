Chính thức "sáng đèn" từ ngày 24.4.2026, Phố đêm Bình Tây trải dài trên trục đường Tháp Mười sầm uất (tại phường Bình Tây, TP.HCM) đã nhanh chóng trở thành tọa độ khám phá ẩm thực mới của giới trẻ. Không rập khuôn theo những khu chợ đêm hiện đại, nơi đây mang đến một diện mạo mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn vẹn hơi thở và nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Chợ Lớn xưa.

Mẫu ảnh bán bánh tráng, xe hủ tiếu bán trà sữa: Phố đêm Bình Tây có gì thú vị?

Đến phố đêm Bình Tây, điểm nhấn đập vào mắt thực khách trước tiên chính là những quầy ẩm thực mang đậm phong cách cổ phong. Thay vì những bảng hiệu đèn LED hiện đại, nhiều chủ quán đã khéo léo biến tấu chiếc xe đẩy bằng gỗ từ thập niên trước trở thành một quầy bán đồ uống độc đáo.