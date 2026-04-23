Trong những ngày nắng nóng oi ả của TP.HCM, các món giải nhiệt luôn là ưu tiên hàng đầu của người dân. Tại một góc đường Lý Thường Kiệt, có một quán chè vỉa hè với tuổi đời hơn 20 năm, ngày nào cũng tấp nập khách ra vào.

‘Sắc xanh’ giải nhiệt ngày nóng: Giải mã sức hút của ly chè thạch xanh

Nhiều người sẵn sàng kiên nhẫn xếp hàng chỉ để thưởng thức một ly chè thạch xanh thanh mát với mức giá vô cùng bình dân, chỉ 20.000 đồng. Vậy ly chè với cam kết "không phẩm màu" và thơm mùi lá dứa tự nhiên này có bí quyết gì mà lại khiến thực khách "gây nghiện" đến vậy?