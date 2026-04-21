Bỏ nghề dược, chọn kế nghiệp gia đình: 'Bánh canh nồi' mang thông điệp yêu thương
Bỏ nghề dược, chọn kế nghiệp gia đình: 'Bánh canh nồi' mang thông điệp yêu thương

Anh Anh
21/04/2026 06:00 GMT+7

Nép mình trong một góc hẻm nhỏ tại phường Chợ Quán (TP.HCM), quán bánh canh cua Bà Ba vẫn lặng lẽ đỏ lửa, phục vụ thực khách mỗi ngày. Ít ai biết rằng, phía sau những tô bánh canh quen thuộc ấy là câu chuyện nối nghề của một gia đình, khi người cháu trai tiếp tục gắn bó với gian bếp của bà, gìn giữ hương vị đã theo chân nhiều thực khách suốt bao năm tháng.

Nằm tại số 84/6 đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TP.HCM, quán bánh canh cua Bà Ba từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thực khách trong khu vực.

Bên trong quầy, từng vá nước lèo được múc đều tay, chan đầy vào những tô bánh canh nghi ngút khói. Hơi nóng lan tỏa, cùng với nhịp tay thoăn thoắt của người bán, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc, tất bật mà cũng rất đỗi đời thường của gian bếp.

Phần "bánh canh nồi" với sự kết hợp của nhiều loại topping

Mỗi tô bánh canh ở đây là sự kết hợp của nhiều loại topping như chả cua, thịt cua, chả cá và tôm. Nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, giữ trọn độ tươi ngon và hương vị riêng, hòa quyện cùng phần nước dùng sánh nhẹ, tạo nên một tổng thể hài hòa, đậm đà.

Tin liên quan

Mì trộn vỉa hè: Điểm hẹn quen thuộc của học sinh, sinh viên

Buổi chiều, khi học sinh bắt đầu tan học và nhiều người vừa kết thúc một ngày làm việc, một góc vỉa hè ở đường Ngô Quyền lại trở nên nhộn nhịp hơn.

