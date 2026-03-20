Quán bánh canh 'đồ mã' ở Huế: Khách tự bưng ghế, kiên nhẫn chờ

Giữa lòng thành phố Huế, quán bánh canh đồ mã không bảng hiệu vẫn đông khách mỗi tối, nơi thực khách tự bưng ghế, kiên nhẫn chờ để ăn một tô nóng hổi.

Gánh hàng không tên dưới bóng đồ vàng mã

Nằm trong một căn nhà cổ cũ kỹ trên đường Mạc Đĩnh Chi (đối diện số 74 Mạc Đĩnh Chi, Huế), gánh bánh canh của o Hạnh (cô Hạnh - PV) từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương.

PV Thanh Niên tìm đến địa chỉ này theo lời chỉ dẫn của một người bạn sành ăn. Quán nhỏ xinh, không biển hiệu, chỉ vỏn vẹn vài chiếc ghế nhựa cùng gánh bếp đơn sơ nhưng tỏa ra sức hút kỳ lạ.

Căn nhà cổ cũ kỹ trên đường Mạc Đĩnh Chi, nơi trú ngụ của gánh bánh canh hơn 25 năm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dù bà chủ chưa dọn hàng, nhưng đã có rất nhiều người xếp hàng để chờ mua. Điều thú vị khiến thực khách nhớ đến gánh bánh canh không chỉ là món ăn mà bởi không gian treo đầy đồ vàng mã bên trên, tạo nên một đặc điểm nhận diện không lẫn vào đâu được, chính vì vậy người dân vẫn quen gọi gánh bánh canh này với cái tên "bánh canh đồ mã".

Không gian quán nhỏ nhắn với vài chiếc ghế nhựa đơn sơ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

O Hạnh, chủ quán cho biết đã bán bánh canh ở góc phố này hơn 25 năm, từ trước đến nay quán vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc, không tên tuổi, không biển hiệu nhưng cứ khoảng 19 giờ 30 mỗi tối, khi o vừa dọn gánh ra, thực khách đã ngồi chờ sẵn từ trước. Điểm đặc biệt, của quán là dù đông, nhưng không hề tấp nập hay ồn ào, khách đến ăn đều tự giác lấy ghế, tìm chỗ ngồi thoải mái để chờ đợi thưởng thức tô bánh canh nóng hổi.

Hương vị đậm đà từ nồi nước dùng đầy đặn

Điểm nhấn của quán chính là sự đa dạng trong các loại bột đặc trưng của Huế như bột mì, bột lọc, bột gạo, bột lộn và cả mì gói. Bên cạnh gánh bếp là nồi nước dùng nghi ngút khói, đầy ắp các loại topping từ thịt bò, gân sụn, giò heo đến chả cua, trứng cút và huyết mềm. Mỗi tô bánh canh khi bưng ra cho khách đều được thêm chút hành lá, rau thơm, ớt cay xè và đặc biệt là những miếng tóp mỡ giòn rụm.

O Hạnh từ tốn múc từng tô bánh canh, chăm chút chọn lựa thịt cho thực khách ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vừa từ tốn múc những tô bánh canh nóng hổi, o Hạnh tâm sự: "Vì sức khỏe không đảm bảo nên tôi bán cũng không đều, có hôm mệt thì nghỉ. Thế nhưng hôm nào dọn ra, thấy khách đứng chờ đông như vậy, mình lại có thêm động lực để làm".

Đúng như lời bà chủ nói, trời càng về khuya khách đến càng đông, thậm chí phải xếp hàng. Không vội vã, o Hạnh vẫn giữ phong thái từ tốn, chăm chút chọn lựa từng miếng thịt cho mỗi tô bánh, khiến thực khách luôn vui vẻ kiên nhẫn đợi chờ.

Cận cảnh nồi nước dùng nghi ngút khói với đầy ắp các loại topping thịt và chả ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hầu hết khách đến quán đều là những "mối quen" từ lâu. O Hạnh nhớ tên từng người, hiểu rõ sở thích của những người dân sống quanh khu phố. Thậm chí, nhiều người không ngần ngại phụ o Hạnh một tay để tính tiền hay gói bánh canh cho những khách mua mang về.

Tô bánh canh đầy đặn với đủ loại chả cua, trứng cút chỉ với giá từ 25.000 đồng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hình ảnh khách quen phụ giúp o Hạnh gói bánh canh cho người mua về khi quán đông ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Lê Na (32 tuổi, người dân địa phương) một khách quen nhận xét: "Nước dùng ở đây nấu với rất nhiều thịt nên vị ngọt đậm đà, rất tự nhiên, ăn một lần là nhớ mãi". Cùng chung quan điểm, anh Mai Huy Hoàng (25 tuổi, TP.Huế) cũng không ngớt lời khen: "Một tô chỉ từ 25.000 đồng nhưng đồ ăn đầy đủ lắm, từ chả cua đến trứng cút, thịt bò. Tôi mê nhất là phần tóp mỡ sa tế giòn tan, cay nồng đúng chất Huế".

Có lẽ, chính bởi sự giản đơn trong cách phục vụ, cộng với chất lượng món ăn được chăm chút cẩn thận đã giúp gánh bánh canh đồ mã không tên tồn tại hơn hai thập kỷ ở góc phố này.