Mẹo hay để giảm cholesterol cao một cách tự nhiên: 5 món nên 3 món kiêng

Theo Tổ chức chuyên về cholesterol và bệnh tim mạch của Anh- Heart UK - phần lớn người mắc cholesterol cao không nhận ra vì tình trạng này thường không gây triệu chứng rõ rệt.

Dù cholesterol cần thiết cho hoạt động của tế bào, điều quan trọng là phải phân biệt giữa cholesterol “tốt” và “xấu”. Khi mức LDL (cholesterol xấu) tăng cao, nó có thể tích tụ trong thành động mạch, gây tắc nghẽn và làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Cholesterol cao có thể do yếu tố di truyền, nhưng cũng thường liên quan đến lối sống như ăn uống không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc và uống rượu.

Để giảm cholesterol xấu một cách tự nhiên, nên tập trung vào:

Chế độ ăn uống để giảm cholesterol

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết có thể giảm cholesterol cao bằng cách cắt giảm đồ béo, đặc biệt là chất béo bão hòa. Thay vào đó, nên sử dụng chất béo không bão hòa.

5 món nên ăn nhiều hơn

NHS khuyến nghị để giảm cholesterol xấu một cách tự nhiên, nên tập trung vào:

Trái cây và rau quả.

Các loại hạt.

Gạo lứt, bánh mì nguyên cám và mì ống nguyên cám.

Dầu ô liu, dầu hạt cải và các loại dầu thực vật.

Cá béo như cá thu và cá hồi, theo tờ Express (Anh).

3 món nên kiêng hoặc hạn chế

Bánh ngọt và bánh quy.

Bánh nhân thịt, xúc xích và thịt béo.

Kem, phô mai cứng, mỡ heo, bơ thực vật và dầu dừa.

Thay đổi lối sống bổ sung

Ngoài chế độ ăn, các chuyên gia khuyên nên nướng, hấp, áp chảo hoặc luộc thực phẩm thay vì chiên rán. NHS cũng khuyến nghị các biện pháp sau:

Tập thể dục: Đặt mục tiêu ít nhất 150 phút mỗi tuần với các hoạt động như bơi lội, đạp xe hoặc đi bộ nhanh.

Ngừng hút thuốc: Hút thuốc có thể làm tăng cholesterol và tăng nguy cơ đau tim, ung thư.

Hạn chế rượu, bia.

Kiểm tra nhãn thực phẩm để kiểm tra hàm lượng chất béo.