Sau tuổi 50: đi bộ nhanh hay chậm tốt hơn?

Một trong những lợi ích lớn nhất của đi bộ là cải thiện tuần hoàn máu. Vì khi bước đi liên tục, các cơ ở chân hoạt động và tim phải bơm máu nhiều hơn để cung cấp ô xy cho cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ chậm phù hợp với người đau khớp hay thể lực đã suy giảm ẢNH: AI

Do đó, nếu duy trì đều đặn, cơ thể sẽ nhận được nhiều lợi ích như giảm huyết áp và kiểm soát cholesterol. Những yếu tố này đều có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tim mạch.

Nhiều nghiên cứu cho thấy đi bộ nhanh có thể mang lại lợi ích tim mạch lớn hơn so với đi bộ chậm. Cụ thể, nghiên cứu đăng trên chuyên san Heart cho thấy những người đi bộ với tốc độ trung bình có nguy cơ rung nhĩ thấp hơn khoảng 35% so với người đi bộ chậm. Đối với những người đi bộ nhanh, nguy cơ này thấp hơn khoảng 43%.

Rối loạn nhịp tim, đặc biệt là rung nhĩ, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và suy tim. Ngoài ra, người đi bộ nhanh thường có chỉ số đường huyết và huyết áp tốt hơn so với người đi bộ chậm.

Nguyên nhân của sự khác biệt này là đi bộ nhanh khiến cơ thể hoạt động mạnh hơn so với đi bộ chậm. Nhờ đó, tim và hệ tuần hoàn cũng hoạt động hiệu quả hơn.

Đi bộ chậm vẫn là một lựa chọn tốt

Mặc dù đi bộ nhanh mang lại nhiều lợi ích hơn nhưng đi bộ chậm vẫn là một lựa chọn tốt, đặc biệt với người lớn tuổi. Nhiều người trên 50 tuổi có thể gặp các vấn đề như đau khớp, thể lực suy giảm hoặc đang mắc bệnh mạn tính. Trong những trường hợp này, đi bộ chậm giúp cơ thể vận động mà không gây quá nhiều áp lực lên khớp và tim.

Các nghiên cứu cho thấy ngay cả vận động cường độ nhẹ như đi bộ chậm cũng có thể cải thiện lưu thông máu, kiểm soát cân nặng và giúp cơ thể linh hoạt hơn. Điều quan trọng là duy trì thói quen vận động thường xuyên. Một người đi bộ chậm mỗi ngày vẫn tốt hơn người ít vận động.

Trong nhiều nghiên cứu về vận động, tốc độ đi bộ thường được chia thành 3 mức. Đi bộ chậm thường dưới khoảng 4,8 km/giờ. Đi bộ trung bình khoảng 4,8-6,4 km/giờ. Đi bộ nhanh thường trên 6,4 km mỗi giờ. Tuy nhiên, trong thực tế không phải ai cũng có thể đo chính xác tốc độ. Một cách đơn giản là dựa vào cảm giác khi đi bộ.

Nếu đi bộ và vẫn nói chuyện được nhưng không thể hát thì thường là mức vận động trung bình. Đây là tốc độ được nhiều chuyên gia khuyến nghị để bảo vệ sức khỏe tim mạch, theo Healthline.