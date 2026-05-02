TP.HCM mưa giải nhiệt: Người dân mừng rỡ, chuyên gia nói gì về thời tiết những ngày tới?
Video Đời sống

TP.HCM mưa giải nhiệt: Người dân mừng rỡ, chuyên gia nói gì về thời tiết những ngày tới?

Hồ Hiền
02/05/2026 20:01 GMT+7

Sau nhiều ngày nắng nóng oi bức, cơn mưa lớn chiều 2.5 đã giúp TP.HCM dịu mát, khiến nhiều người dân vui mừng dù bị mắc mưa bất ngờ. Theo chuyên gia khí tượng, Nam bộ đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, những ngày tới mưa giông sẽ xuất hiện đan xen nắng nóng và khoảng 10 ngày nữa khu vực có thể chính thức vào mùa mưa.

Sau nhiều ngày nắng nóng oi bức kéo dài, cơn mưa lớn xuất hiện vào chiều 2.5 tại TP.HCM đã mang đến bầu không khí dịu mát, dễ chịu. Dù không ít người đi đường bị mắc mưa bất ngờ, phải vội tấp xe trú dưới mái hiên hay quán ven đường, nhiều người vẫn vui vẻ vì "cuối cùng cũng có mưa giải nhiệt".

Khoảng đầu giờ chiều, nhiều khu vực TP.HCM bắt đầu xuất hiện mây đen kéo đến, sau đó mưa giông trút xuống ở nhiều nơi. Có nơi mưa nặng hạt kéo dài 30 phút đến gần 1 tiếng, kèm gió mạnh khiến người đi đường chật vật xoay xở.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết cơn mưa chiều 2.5 là dấu hiệu cho thấy Nam bộ đang bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa.

Theo bà Lan, hình ảnh radar thời tiết Nhà Bè cho thấy khu vực Lâm Đồng là nơi có mưa nhiều nhất. Ngoài ra, Đồng Nai, TP.HCM và một số nơi ở vùng biển Tây Nam bộ cũng xuất hiện mưa giông kèm gió giật mạnh.

Hình ảnh radar thời tiết Nhà Bè cập nhật lúc 17 giờ ngày 2.5

"Thời tiết trong những ngày tới sẽ là kiểu mưa chuyển mùa nên chưa diễn ra liên tục. Thường sau 2 - 3 ngày trời nắng nóng vào buổi sáng, người dân sẽ cảm nhận rõ không khí oi bức. Đến chiều, mưa giông có khả năng xuất hiện. Sau 1 - 2 ngày mưa, lượng mưa có thể giảm hẳn, nắng nóng quay trở lại", bà Lan cho biết.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, giai đoạn chuyển mùa thường kéo dài khoảng 1 tuần đến 10 ngày, tùy từng nơi. Từ khoảng ngày 15.5 trở đi, một số khu vực sẽ bắt đầu xuất hiện mưa giông kèm gió tây nam hoạt động.

Gió tây nam mang hơi ẩm từ vịnh Bengal và vịnh Thái Lan vào đất liền, tạo điều kiện để các ổ mây giông phát triển liên tục.

Như vậy, Nam bộ sẽ dần bước vào mùa mưa. Khu vực vào mùa mưa sớm nhất là miền Tây, gồm An Giang, Cà Mau và các đảo như Thổ Chu, Phú Quốc, dự kiến vào khoảng ngày 14 - 15.5.

Những nơi khác sau đó sẽ lần lượt chuyển sang mùa mưa. Riêng khu vực vào mùa mưa muộn nhất là vùng ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu, có thể sau ngày 20.5.

