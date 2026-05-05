Giữa tâm bão giá, tiểu thương than trời: 'Buôn bán giờ chỉ là để giữ sạp'

Những ngày cuối tháng 4.2026, không khí tại chợ Gò Vấp (phường Hạnh Thông) trầm lắng khác thường. Cảnh chen chúc mua sắm dịp cận lễ nay nhường chỗ cho những lối đi thưa vắng, sạp hàng đầy ắp nhưng không người mua.

Giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển và hàng hóa leo thang, trong khi thu nhập của người dân lại sụt giảm. Từ người bán đến người mua, mọi tính toán lúc này đều xoay quanh bài toán thắt chặt chi tiêu để đủ sống qua ngày.

Khu bán thịt gia súc và thực phẩm tươi sống rơi vào cảnh đìu hiu ẢNH: Kinh Luân

Chợ truyền thống ế ẩm vì sức mua giảm, tiểu thương lao đao

Giữa cảnh ế ẩm kéo dài, nhiều tiểu thương cho biết buôn bán lúc này không còn là chuyện lời lãi, mà chủ yếu là cố bám trụ để giữ sạp, giữ nghề. Có người chấp nhận giảm lợi nhuận, có người thu hẹp quy mô, cũng có người đã nghĩ đến chuyện nghỉ bán vì càng làm càng thêm chật vật.