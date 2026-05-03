Chiều 3.5 - ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP.HCM tăng mạnh, khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rơi vào tình trạng quá tải cục bộ.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ hơn 10 km, cửa ngõ phía đông vẫn thông thoáng

Khoảng gần 12 giờ trưa 3.5, dòng xe từ Đồng Nai về TP.HCM bắt đầu đông đột biến. Khi đến khu vực cầu Long Thành, đoạn qua xã Long Thành (Đồng Nai), ba ô tô loại 4 - 7 chỗ xảy ra va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn không gây thương vong, nhưng xảy ra đúng thời điểm phương tiện dồn dập, khiến giao thông trên tuyến bị gián đoạn.

Trong lúc lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường, cách đó khoảng 1 km về phía Đồng Nai tiếp tục xảy ra thêm một vụ va chạm giữa hai ô tô, khiến tình trạng ùn ứ càng thêm nghiêm trọng.

Nhiều đoạn phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau nhích từng chút một. Tại trạm thu phí Long Phước, hàng dài ô tô xếp hàng chờ qua trạm kéo dài.

Hàng dài ô tô xếp hàng chờ qua trạm thu phí Long Phước ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý cao tốc nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông từ xa. Tuy nhiên, do lượng xe liên tục đổ về nên tại một số đoạn dòng xe vẫn nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Trước đó, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng ghi nhận lượng xe đổ dồn về trung tâm TP.HCM tăng cao từ ngày 2.5. Thống kê trong 1 ngày, lượng xe ra vào cao tốc từ TP.HCM - Vân Phong khoảng 100.000 lượt.

Theo CSGT, khu vực cầu Long Thành là "điểm nghẽn" do chỉ có 2 làn xe, độ dốc lớn. Khi lưu lượng tăng cao, các phương tiện buộc phải giảm tốc, tạo thành nút thắt cổ chai. Bên cạnh đó, một số đoạn đang thi công mở rộng, có rào chắn chiếm mặt đường cũng ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Cửa ngõ phía đông TP.HCM vẫn thông thoáng

Trong khi đó, ghi nhận tại khu vực nút giao Đỗ Xuân Hợp - đường song hành cao tốc và điểm kết nối cao tốc với vòng xoay Phú Hữu (TP.Thủ Đức cũ), giao thông lại khá thông thoáng.

Dù lượng xe từ cao tốc liên tục đổ về hướng trung tâm TP.HCM, các dòng phương tiện vẫn di chuyển ổn định, không xảy ra ùn ứ hay giảm tốc kéo dài như trên tuyến chính.

Khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM tuy đông đúc xe đổ về nhưng vẫn thông thoáng, không xuất hiện tình trạng ùn ứ hay giảm tốc kéo dài như trên tuyến chính ẢNH: VÕ HIẾU

Tại vòng xoay Phú Hữu, các hướng ra vào cảng Cát Lái, đường Nguyễn Duy Trinh, xa lộ Hà Nội và đường dẫn cao tốc đều duy trì tốc độ lưu thông tốt.

Khu vực nút giao Đỗ Xuân Hợp cũng không xuất hiện cảnh kẹt xe thường thấy vào các dịp cao điểm. Phương tiện qua khu vực này di chuyển thuận lợi, góp phần giảm áp lực cho cửa ngõ phía đông TP.HCM trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55,7 km, đưa vào khai thác từ năm 2015. Hiện đoạn từ TP.HCM đến Long Thành đang được mở rộng nhằm tăng năng lực khai thác.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm luật trật tự, an toàn giao thông, giữ khoảng cách an toàn, không chạy quá tốc độ và luôn bật tín hiệu khi chuyển làn.

Người lái xe tuyệt đối không sử dụng rượu bia, không dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện, cần nghỉ ngơi đầy đủ trước hành trình dài.

CSGT cũng lưu ý, không dừng, đỗ xe trên cao tốc; trường hợp khẩn cấp phải đưa xe vào làn dừng, bật đèn cảnh báo và đặt biển báo đúng quy định. Khi mệt mỏi, buồn ngủ, tài xế nên rời cao tốc tại nút giao gần nhất để nghỉ ngơi, tránh nguy cơ tai nạn.