Chiều 17.5, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa giông dữ dội. Tại đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, một cành cây lớn ngã đổ xuống vỉa hè sau cơn giông mạnh. Người dân làm việc gần đó cho biết cành cây đổ xuống sau trận gió lớn vào khoảng 16 giờ. Cành cây có kích thước lớn, chắn ngang gần hết lối đi trên vỉa hè.

Theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, từ ngày 15.5, Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa nhưng phạm vi còn hẹp. Đến ngày 16 và 17.5, hơn 2/3 diện tích khu vực Nam bộ đã xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

TP.HCM mưa lớn 2 ngày liên tiếp: Cành cây ngã đổ, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm đầu mùa

Theo chuyên gia, những ngày qua gió mùa tây nam chưa hoạt động mạnh nên mưa chưa diễn ra đồng đều. Tuy nhiên, từ tuần tới, khi gió mùa tây nam tăng cường, mưa ở Nam bộ sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và diện mưa cũng mở rộng.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan cho biết, những cơn mưa đầu mùa thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe do nước mưa mang theo bụi bẩn và chất ô nhiễm tích tụ trong không khí sau nhiều tháng nắng nóng. Chuyên gia nhấn mạnh người dân không nên tắm mưa hay hứng nước mưa để sinh hoạt trong thời gian đầu mùa.



Một trong những nguy cơ đáng lo ngại nhất trong giai đoạn đầu mùa mưa là sét đánh. Theo chuyên gia, khi mây dông phát triển mạnh từ tầng thấp lên độ cao khoảng 5 - 8 km, khả năng xuất hiện sét rất cao.

Càng cây đổ xuống, chắn lối đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu (Phường Xuân Hòa, TP.HCM) ẢNH: HỒ HIỀN

Cành cây có kích thước to, nếu đổ trúng người sẽ rất nguy hiểm ẢNH: HỒ HIỀN

Chuyên gia khuyến cáo người dân không trú mưa dưới cây cao đứng riêng lẻ hoặc trong những căn nhà đơn độc giữa cánh đồng vì đây là các vị trí dễ bị sét đánh.

Bên cạnh sét, giông đầu mùa còn thường đi kèm gió giật mạnh, lốc xoáy cục bộ có thể làm tốc mái nhà, quật ngã cây xanh, đứt dây điện. Những cây lớn đã mục hoặc yếu rất dễ bật gốc khi gặp mưa giông mạnh.

Ngoài ra, mưa lớn kết hợp triều cường cũng có thể gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Theo chuyên gia, mưa đầu mùa thường phân bố rất cục bộ. Có nơi chỉ mưa đủ ướt mặt đường nhưng nơi khác có thể mưa lớn gây ngập. Phổ biến lượng mưa dao động khoảng 10 - 50 mm, tuy nhiên có những cơn mưa đầu mùa đạt tới khoảng 100 mm.

Theo chuyên gia, những cơn mưa từ khoảng 50 mm trở lên nếu trùng thời điểm triều cường sẽ khiến nước rút chậm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển khi xuất hiện mưa lớn kèm giông lốc, đồng thời chú ý các vị trí cống thoát nước, miệng hố ga hoặc đoạn đường trũng thấp để tránh tai nạn khi ngập sâu.