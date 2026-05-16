Mưa lớn kèm gió giật mạnh xuất hiện tại khu vực trung tâm TP.HCM vào tối 16.5.2026 đã giúp giải nhiệt đáng kể sau nhiều ngày oi bức kéo dài. Tuy nhiên, cơn mưa đến quá nhanh cùng gió mạnh cũng khiến nhiều người dân chật vật.

Theo ghi nhận, cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Từ khoảng 18 giờ, bầu trời trung tâm TP.HCM bắt đầu chuyển đen, mây giông phát triển nhanh. Chỉ khoảng 30 phút sau, mưa lớn trút xuống diện rộng kèm gió mạnh, sấm sét khiến nhiều người đang lưu thông không kịp trở tay.

TP.HCM mưa xối xả sau nhiều ngày nắng gắt: Đặt xe chờ cả tiếng, nhiều tuyến đường ùn ứ

Cơn mưa lớn xuất hiện ngay giờ tan tầm cũng khiến nhiều tuyến đường ùn ứ. Có người bị kẹt lại các điểm mua sắm suốt hơn một tiếng đồng hồ vì không đặt được xe.

Dẫu mưa lớn và đến nhanh, nhưng với nhiều người dân, đây thực sự là mưa giải nhiệt mà họ chờ đợi sau hàng chục ngày oi bức.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân gây mưa giông là do nhiễu động gió đông trên cao kết hợp gió mùa tây nam hoạt động trở lại. Dự báo trong những ngày tới, TP.HCM tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông vào chiều tối, giúp nền nhiệt giảm đáng kể sau thời gian dài oi bức.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Một số khu vực trũng thấp có thể xuất hiện ngập úng cục bộ nếu mưa lớn kéo dài.