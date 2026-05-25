Không đỡ nổi cơn mưa chiều, người dân TP.HCM hết chạy mưa đến trốn mưa
Công Khởi - Sầm Ánh
25/05/2026 20:05 GMT+7

Sau nhiều ngày duy trì thời tiết nắng ráo, cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện đúng vào giờ tan tầm chiều 25.5.2026 đã khiến nhiều người dân TP.HCM lâm vào cảnh trở tay không kịp.

Chiều 25.5.2026, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM, đúng vào thời điểm tan tầm khiến nhiều người dân không kịp trở tay.

Nhiều người không mang theo áo mưa chỉ còn cách cúi đầu, tăng ga chạy thật nhanh giữa cơn mưa xối xả. Người khác vội tấp xe vào mái hiên ven đường để trú tạm. Thậm chí, không ít người dù đã mặc áo mưa từ trước nhưng vì lượng mưa quá lớn nên họ vẫn phải dừng lại chờ tạnh mưa bởi lo ngại về sự nguy hiểm khi di chuyển.

Nhiều người không mang theo áo mưa chỉ còn cách cúi đầu, tăng ga chạy thật nhanh giữa cơn mưa xối xả

ẢNH: CÔNG KHỞI

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân vội tấp xe vào mái hiên ven đường để trú mưa tạm

ẢNH: CÔNG KHỞI

Chị Hồng Vân dừng lại chờ tạnh mưa bởi lo ngại về sự nguy hiểm khi di chuyển

ẢNH: CÔNG KHỞI

Những ngày qua, thời tiết TP.HCM duy trì trạng thái nắng ráo vào buổi chiều khiến nhiều người dần hình thành thói quen ra đường mà không mang theo áo mưa. Không ít người dân cũng cho biết sự thay đổi thất thường của thời tiết những ngày gần đây khiến việc chuẩn bị cho mỗi chuyến đi trở nên khó đoán hơn.

Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM, đúng vào thời điểm tan tầm khiến nhiều người dân không kịp trở tay

ẢNH: CÔNG KHỞI

Người dân vội vã di chuyển về nhà trong mưa

ẢNH: CÔNG KHỞI

Nhiều người chọn cách tấp lại ven đường trú mưa

ẢNH: CÔNG KHỞI

Không ít người dân cũng cho biết sự thay đổi thất thường của thời tiết những ngày gần đây khiến việc chuẩn bị cho mỗi chuyến đi trở nên khó đoán hơn

ẢNH: CÔNG KHỞI

Không chỉ khiến nhiều người tan làm bị mắc mưa giữa đường, cơn mưa chiều còn ảnh hưởng đến những người mưu sinh ngoài trời.

Ngồi nép mình dưới mái hiên để tránh mưa, người phụ nữ bán vé số lặng lẽ nhìn dòng xe vội vã lướt qua giữa màn mưa trắng xóa. Khi cơn mưa càng nặng hạt, người đi đường càng ít dừng lại, đồng nghĩa với việc xấp vé số trên tay bà vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Chỉ một cơn mưa chiều bất chợt nhưng đủ tạo nên những hình ảnh rất quen thuộc của TP.HCM

ẢNH: CÔNG KHỞI

Dù cơn mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, nhiều người dân vẫn chấp nhận tiếp tục di chuyển trong tình trạng ướt sũng để kịp trở về nhà sau giờ tan tầm. Người tăng ga lao nhanh giữa màn mưa trắng xóa, người tìm khoảng trống để tránh ùn ứ, cũng có người chọn dừng lại dưới mái hiên ven đường chờ mưa dịu bớt.

Chỉ một cơn mưa chiều bất chợt nhưng đủ tạo nên những hình ảnh rất quen thuộc của TP.HCM. Từ cảnh người dân tất bật chạy mưa, trú mưa, đến những khoảng lặng của người lao động mưu sinh giữa lúc phố xá vội vàng hơn thường ngày.

Chiều 18.5.2026, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM sau nhiều giờ nắng gắt. Với những người bán áo mưa ven đường, đây không chỉ là lúc tất bật mưu sinh mà còn là khoảng thời gian giúp họ kiếm thêm vài chục nghìn đồng để trang trải cuộc sống, lo bữa cơm hay tiền học cho con.

TP.HCM mưa từ sáng sớm, mát mẻ cả ngày: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập

TP.HCM mưa lớn 2 ngày liên tiếp: Cành cây ngã đổ, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm đầu mùa

