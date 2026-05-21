Sau cơn mưa từ sáng sớm 21.5.2026, thời tiết tại nhiều khu vực ở TP.HCM trở nên dịu mát, dễ chịu hơn hẳn sau nhiều ngày oi bức. Trong ngày, trời liên tục chuyển trạng thái lúc mưa, lúc nắng khiến nhiều người ra đường không dám cởi áo mưa vì sợ mưa quay lại bất chợt.

Thời tiết nắng mưa xen kẽ nên nhiều người không dám cởi áo mưa ẢNH: HỒ HIỀN

Dù những cơn mưa không kéo dài nhưng cũng đủ làm nền nhiệt giảm đáng kể. Không khí mát mẻ duy trì đến tận chiều, giúp nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi ra đường, làm việc hay di chuyển ngoài trời.

Khoảng 14 giờ, thời tiết vẫn khá dễ chịu, không còn nắng gắt cũng chưa xuất hiện mưa lớn. Trên nhiều tuyến vỉa hè, người dân thong thả đi bộ, chạy bộ, tận hưởng bầu không khí mát mẻ hiếm có sau mưa.

TP.HCM mưa từ sáng sớm, mát mẻ cả ngày: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập

Ông Xuân Sơn (ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết sau những cơn mưa nhỏ rải rác, thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều. “Ở khu vực nhà tôi thì sáng nay mưa cũng vừa thôi nhưng cảm thấy không khí dễ chịu hơn. Thời tiết kiểu như vậy làm cho con người mình thoải mái”, ông Sơn chia sẻ.

Là tài xế xe công nghệ, ông Sơn cho biết mưa thường ảnh hưởng đến công việc di chuyển, tuy nhiên đổi lại thời tiết mát mẻ khiến ông vẫn thấy dễ chịu hơn nhiều so với những ngày oi bức trước đó. “Nói chung buổi chiều hôm nay thời tiết rất đẹp. Mát hơn rất nhiều so với mọi ngày”, ông nói.

Tương tự, ông Trần Dũng (60 tuổi, TP.HCM) cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết sau nhiều đợt mưa xuất hiện từ sáng. “Thời tiết hôm nay mát hơn mấy hôm trước vì sáng giờ mưa mấy lần. Tạm ổn hơn nhiều”, ông Dũng nói.

Tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM, khung giờ từ 14 - 15 giờ vốn thường oi bức nay lại trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn sau những cơn mưa trong ngày. Thời tiết dịu hơn cũng giúp những người lao động ngoài trời, tài xế công nghệ hay người bán hàng rong phần nào đỡ vất vả khi mưu sinh giữa trưa và đầu giờ chiều.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong những ngày tới, thời tiết khu vực Nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái có mây, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, giông rải rác.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết TP.HCM hiện đang bước vào đợt triều cường đầu tháng tư âm lịch. Nếu xuất hiện những cơn mưa lớn từ 50 mm trở lên trùng với thời điểm triều cường dâng cao thì nguy cơ ngập sâu, ngập kéo dài có thể xảy ra, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo dự báo, nắng nóng cục bộ có thể quay trở lại từ ngày 22.5 với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 - 35 độ C. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 27 - 28.5, khả năng hình thành rãnh áp thấp qua khu vực giữa và nam Biển Đông có thể khiến mưa lớn diện rộng quay trở lại với TP.HCM và Nam bộ.

Các chuyên gia cũng cảnh báo việc nắng nóng và mưa giông xuất hiện xen kẽ khiến chênh lệch nhiệt độ lớn, dễ phát sinh lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể làm gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng nhà cửa, công trình giao thông và gây nguy hiểm cho người dân khi di chuyển ngoài trời.