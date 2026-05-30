Từng là nỗi ám ảnh mùa mưa, nhiều 'rốn ngập' ở TP.HCM nay đổi khác

Trong suốt nhiều năm, những tuyến đường như Lê Cơ, khu vực chợ khu phố 2 thuộc phường An Lạc (Q.Bình Tân cũ), đường số 6 thuộc khu dân cư Bình Đăng, phường Bình Đông (Q.8 cũ), đường số 1, đường số 10 thuộc khu dân cư Bình Hưng thuộc xã Bình Hưng (H.Bình Chánh cũ)... được xem là những "rốn ngập" ở TP.HCM.

Những con đường trên nhiều năm trước còn là nỗi ám ảnh vào mùa mưa khi chỉ sau một trận mưa lớn, nước thường dâng lênh láng, người dân phải chật vật lội bì bõm qua đoạn ngập, nhiều xe chết máy. Sau khi được nâng cấp, cải tạo, những "rốn ngập" này vào mùa mưa 2026 bất ngờ "thay da đổi thịt".

Trưa hôm qua 29.5, cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM bất ngờ gây ngập nhiều tuyến đường. Trong ảnh, đường Hồ Học Lãm thuộc phường An Lạc (Q.Bình Tân cũ) mênh mông nước đen ngòm, người dân vất vả di chuyển qua đây ẢNH: CAO AN BIÊN

Cách đường Hồ Học Lãm không xa, đường Lê Cơ vốn được biết đến là một trong những tuyến đường ngập nặng nhất khu vực Q.Bình Tân cũ nói riêng cũng như TP.HCM sau khi vừa được cải tạo, nâng cấp cuối năm 2025, đầu năm 2026, sau cơn mưa lớn trưa 29.5 không còn cảnh ngập. Trong và sau cơn mưa lớn, người và xe di chuyển dễ dàng ẢNH: CAO AN BIÊN

Những năm trước, tuyến đường Lê Cơ này vẫn là một trong những nỗi ám ảnh của người dân di chuyển qua đây vào mùa mưa khi nước ngập sâu, mỗi lần xe ô tô, xe tải di chuyển qua đoạn ngập tạo thành những đợt sóng lớn khiến nhiều người đi xe máy ướt sũng ẢNH: CAO AN BIÊN

Ảnh chụp đường Lê Cơ sau cơn mưa lớn cuối tháng 5.2026 khi đã được cải tạo (ảnh phải) so với mùa mưa vào tháng 9.2025 đã thực sự "thay da đổi thịt" ẢNH: CAO AN BIÊN

Ảnh chụp đường Lê Cơ sau cơn mưa lớn năm 2024 (ảnh trái) khi nhân viên một quán ăn lội nước chuẩn bị món cho khách. Năm nay, sau khi cải tạo, vỉa hè đường Lê Cơ trở nên cao ráo, khang trang, rộng rãi, không còn cảnh ngập (ảnh phải) ẢNH: CAO AN BIÊN

"Suốt nhiều năm giao hàng, đường Lê Cơ là nỗi ám ảnh của tôi vào mùa mưa, ngập nước. Có lần đường ngập quá bánh xe, sóng mạnh quá, tôi tắm nước đen luôn. Mùa mưa năm nay, không còn nhận ra đường Lê Cơ nữa, mới hơn, khang trang hơn, hàng quán xung quanh cũng xây mới, cải tạo, thực tế cho thấy có hiệu quả trong việc chống ngập", anh Bình, một shipper khu vực Q.Bình Tân cũ chia sẻ sau khi di chuyển qua đường Lê Cơ sau cơn mưa trưa 29.5 ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường vào chợ khu phố 2 phường An Lạc năm 2026 không còn là nỗi ám ảnh của tiểu thương cũng như người đi chợ mỗi lần mưa lớn sau khi được cải tạo hồi cuối năm 2025 ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Hoàng Thị Lụa, một tiểu thương buôn bán ở chợ khu phố 2 cho biết năm ngoái bà còn ám ảnh mỗi lần mưa lớn khi nước dâng cao, ế ẩm, phải dọn hàng sớm (ảnh trái) thì năm nay, bà cho biết bản thân "quá vui" khi đường vào chợ được cải tạo (ảnh phải). "Bình thường, trận mưa như ngày 29.5 là nước lênh láng rồi nhưng hôm nay không ngập, khô ráo, tôi rất mừng, không còn lo cảnh lội nước nữa", bà cười tươi, chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Tiểu thương ở "rốn ngập" chợ khu phố 2 mùa mưa năm nay đã không còn ám ảnh cảnh lội nước ẢNH: CAO AN BIÊN

Nếu như năm ngoái, một đoạn đường số 1 khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng vẫn ngập nặng sau trận mưa lớn... ẢNH: CAO AN BIÊN

... thì năm nay, sau khi được nâng cấp, cải tạo, người dân đã không còn chịu cảnh lội nước sau trận mưa lớn trưa 29.5. "Không biết những trận mưa lớn hơn trong những tháng tới đây đường có ngập không, vì đây là mùa mưa đầu tiên sau khi đường được cải tạo, nhưng trước mắt, mình cứ mừng trước vì đường cao hơn, khang trang hơn", một người dân sống ở khu vực này chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người dân đi ngang đường số 10 thuộc khu dân cư Bình Hưng (H.Bình Chánh cũ) vẫn còn nhớ cảnh dắt xe, lội nước mỗi lần qua đây khi trời mưa lớn (ảnh trái) thì 2 năm qua, sau khi được cải tạo, nâng cấp, đường đã không còn cảnh mênh mông nước. Ảnh trái chụp đường số 10 vào mùa mưa năm 2023, sau cơn mưa lớn trưa 29.5, người và xe vẫn di chuyển dễ dàng (ảnh phải) ẢNH: CAO AN BIÊN

Cám cảnh ngập ở khu vực đường số 6 giao với đường số 1 khu dân cư Bình Đăng (phường Bình Đông) vào năm 2023 (ảnh trái) đã chấm dứt 2 năm nay sau khi đường được nâng cấp, cải tạo. Anh Nguyễn Thiên Phú (27 tuổi), cư dân ở một chung cư tại phường bày tỏ niềm vui vì con đường ám ảnh năm nào nay rộng thênh thang, di chuyển dễ dàng, dù mưa lớn nhưng không cảnh ngập (ảnh phải) ẢNH: CAO AN BIÊN