Mưa lớn ở TP.HCM: Chủ xe bất lực bỏ lại ô tô ngập giữa 'biển nước'

Khoảng 19 giờ tối qua 30.5, cơn mưa lớn khiến nhiều đoạn đường khu vực phường Linh Xuân nhanh chóng chìm trong "biển nước". Nước ngập dâng cao, có nơi hơn nửa bánh xe, làm hàng loạt phương tiện chết máy.

Đường số 11 (phường Linh Xuân) ngập nước sau 30 phút mưa lớn ẢNH: NI NA

Ghi nhận tại đường số 11 phường Linh Xuân, nhiều người phải xuống dắt bộ xe giữa dòng nước đục ngầu, di chuyển khó khăn. Không ít người chọn cách dừng xe hai bên đường, trú tạm dưới mái hiên nhà dân hoặc cửa hàng, kiên nhẫn chờ nước rút.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (42 tuổi, ở phường Linh Xuân) cho biết anh đang trên đường đi làm về. "Tôi cố chạy qua nhưng xe bắt đầu ì máy nên phải quay đầu lại. Đi thêm chút nữa chắc chết máy luôn", anh nói. Sau khi quay xe, anh Tuấn tấp vào lề đường, trú tạm dưới mái che của một nhà dân để chờ nước rút.

Nhiều người dừng xe hai bên đường kiên nhẫn đợi nước rút ẢNH: NI NA

Nhiều người cố gắng điều khiển xe vượt qua đoạn đường ngập, nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn đã phải quay đầu vì nước dâng ngày càng cao. Một số xe máy bị tắt máy giữa đường, buộc người điều khiển phải dắt ngược trở lại, tìm lối đi khác.

Cảnh tượng người dân loay hoay xoay xe giữa dòng nước, vừa dắt vừa né các phương tiện khác khiến khu vực trở nên lộn xộn, việc di chuyển càng thêm khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Mai Chi phải dắt bộ vì xe chết máy ẢNH: NI NA

"Tôi vừa đi làm về thì gặp mưa lớn, chạy được một đoạn thì xe chết máy. Giờ không biết sửa ở đâu, đành đứng chờ nước rút rồi tính tiếp", bà Nguyễn Thị Mai Chi (77 tuổi, ở phường Tân Đông Hiệp) chia sẻ.

Tình trạng ngập nước cũng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ. Nhiều xe ô tô phải chạy chậm, tạo thành hàng dài, trong khi xe máy liên tục chết máy.

Chiếc ô tô chết máy, nằm chơ vơ giữa dòng nước ngập sau cơn mưa lớn tại phường Linh Xuân tối 30.5 ẢNH: NI NA

Đáng chú ý, tại khu vực này ghi nhận một ô tô bị ngập sâu gần nửa bánh xe, chết máy giữa khu vực ngập nước. Do nước dâng nhanh và không thể khởi động lại xe, chủ phương tiện buộc phải rời đi, bỏ lại xe tại chỗ.

Cống thoát nước bị rác bít kín khi mưa lớn ẢNH: NI NA

Sau cơn mưa lớn, đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, mưa giảm dần nhưng nước vẫn chưa kịp rút, khiến nhiều người dân tiếp tục "chôn chân" giữa đường, chưa thể về nhà.