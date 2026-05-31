Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Mưa lớn ở TP.HCM: Chủ xe bất lực bỏ lại ô tô ngập giữa 'biển nước'

Ni Na
Ni Na
31/05/2026 05:25 GMT+7

Cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM tối qua 30.5 khiến nhiều 'rốn ngập' ở phường Linh Xuân tê liệt hoàn toàn. Nước dâng quá nhanh làm hàng loạt xe chết máy, một tài xế ô tô đành khóa cửa bỏ xe lại giữa dòng nước đục ngầu.

Khoảng 19 giờ tối qua 30.5, cơn mưa lớn khiến nhiều đoạn đường khu vực phường Linh Xuân nhanh chóng chìm trong "biển nước". Nước ngập dâng cao, có nơi hơn nửa bánh xe, làm hàng loạt phương tiện chết máy.

Mưa lớn gây ngập, người dân "chôn chân" chờ nước rút - Ảnh 1.

Đường số 11 (phường Linh Xuân) ngập nước sau 30 phút mưa lớn

ẢNH: NI NA

Ghi nhận tại đường số 11 phường Linh Xuân, nhiều người phải xuống dắt bộ xe giữa dòng nước đục ngầu, di chuyển khó khăn. Không ít người chọn cách dừng xe hai bên đường, trú tạm dưới mái hiên nhà dân hoặc cửa hàng, kiên nhẫn chờ nước rút.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (42 tuổi, ở phường Linh Xuân) cho biết anh đang trên đường đi làm về. "Tôi cố chạy qua nhưng xe bắt đầu ì máy nên phải quay đầu lại. Đi thêm chút nữa chắc chết máy luôn", anh nói. Sau khi quay xe, anh Tuấn tấp vào lề đường, trú tạm dưới mái che của một nhà dân để chờ nước rút.

Mưa lớn gây ngập, người dân "chôn chân" chờ nước rút - Ảnh 2.

Nhiều người dừng xe hai bên đường kiên nhẫn đợi nước rút

ẢNH: NI NA

Nhiều người cố gắng điều khiển xe vượt qua đoạn đường ngập, nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn đã phải quay đầu vì nước dâng ngày càng cao. Một số xe máy bị tắt máy giữa đường, buộc người điều khiển phải dắt ngược trở lại, tìm lối đi khác.

Cảnh tượng người dân loay hoay xoay xe giữa dòng nước, vừa dắt vừa né các phương tiện khác khiến khu vực trở nên lộn xộn, việc di chuyển càng thêm khó khăn.

Mưa lớn gây ngập, người dân "chôn chân" chờ nước rút - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mai Chi phải dắt bộ vì xe chết máy

ẢNH: NI NA

"Tôi vừa đi làm về thì gặp mưa lớn, chạy được một đoạn thì xe chết máy. Giờ không biết sửa ở đâu, đành đứng chờ nước rút rồi tính tiếp", bà Nguyễn Thị Mai Chi (77 tuổi, ở phường Tân Đông Hiệp) chia sẻ.

Tình trạng ngập nước cũng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ. Nhiều xe ô tô phải chạy chậm, tạo thành hàng dài, trong khi xe máy liên tục chết máy.

Mưa lớn gây ngập, người dân "chôn chân" chờ nước rút - Ảnh 4.

Chiếc ô tô chết máy, nằm chơ vơ giữa dòng nước ngập sau cơn mưa lớn tại phường Linh Xuân tối 30.5

ẢNH: NI NA

Đáng chú ý, tại khu vực này ghi nhận một ô tô bị ngập sâu gần nửa bánh xe, chết máy giữa khu vực ngập nước. Do nước dâng nhanh và không thể khởi động lại xe, chủ phương tiện buộc phải rời đi, bỏ lại xe tại chỗ.

Mưa lớn gây ngập, người dân "chôn chân" chờ nước rút - Ảnh 5.

Cống thoát nước bị rác bít kín khi mưa lớn

ẢNH: NI NA

Sau cơn mưa lớn, đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, mưa giảm dần nhưng nước vẫn chưa kịp rút, khiến nhiều người dân tiếp tục "chôn chân" giữa đường, chưa thể về nhà.

Tin liên quan

Từng là nỗi ám ảnh mùa mưa, nhiều 'rốn ngập' ở TP.HCM nay đổi khác

Từng là nỗi ám ảnh mùa mưa, nhiều 'rốn ngập' ở TP.HCM nay đổi khác

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM nổi tiếng là 'rốn ngập' suốt bao năm qua sau khi được nâng cấp, cải tạo đã 'thay da đổi thịt' bất ngờ. Đi qua những con đường này sau trận mưa lớn mới đây, nhiều người dân 'quá vui' khi thoát cảnh lội nước.

TP.HCM mưa lớn tối cuối tuần: Đường Nguyễn Văn Khối nước tràn vào tầng hầm nhà dân

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn đường ngập phường Linh Xuân TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận