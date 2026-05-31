Thời tiết tuần tới: Miền Bắc nắng nóng gia tăng, miền Nam mưa giảm dần

Hôm nay (31.5), nắng nóng đã quay trở lại các tỉnh thành miền Bắc. Cụ thể, ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ lúc 13 giờ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) dự báo: Từ đầu tuần tới, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh thành phía bắc. Cụ thể, trong ngày 1.6, khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Từ ngày 2.6, khu vực đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Khu vực bắc và trung Trung bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Từ ngày 3 - 5.6, ở Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Ngược lại, ở miền Nam trong hôm nay có mưa lớn diện rộng, nhiều nơi mưa rất lớn. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 31.5 có nơi trên 70 mm như trạm: Long Mỹ (Cần Thơ) 88,4 mm, Hồ Ô Thum (An Giang) 84,2 mm, Phú Hưng (Cà Mau) 75,6 mm…

Chiều tối và đêm 31.5, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa lớn và giông, cục bộ có nơi mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Khu vực Đông Nam bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm; TP.Đà Nẵng và miền Tây Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40 mm.

Từ ngày 1.6, mưa lớn từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân do rãnh áp thấp có trục qua khu vực nam Trung bộ có xu hướng suy yếu.