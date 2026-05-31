Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Thời tiết tuần tới: Miền Bắc nắng nóng gia tăng, miền Nam mưa giảm dần

Chí Nhân
Chí Nhân
31/05/2026 16:30 GMT+7

Nắng nóng đã quay lại các tỉnh thành miền Bắc với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ C, dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Trong khi đó, ở miền Nam, mưa có xu hướng giảm dần.

Hôm nay (31.5), nắng nóng đã quay trở lại các tỉnh thành miền Bắc. Cụ thể, ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ lúc 13 giờ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Thời tiết tuần tới: Miền Bắc nắng nóng gia tăng, miền Nam mưa giảm dần- Ảnh 1.

Hôm nay, nắng nóng quay trở lại các tỉnh thành miền Bắc

ẢNH: NHƯ HÀ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) dự báo: Từ đầu tuần tới, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh thành phía bắc. Cụ thể, trong ngày 1.6, khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Từ ngày 2.6, khu vực đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Khu vực bắc và trung Trung bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Từ ngày 3 - 5.6, ở Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Ngược lại, ở miền Nam trong hôm nay có mưa lớn diện rộng, nhiều nơi mưa rất lớn. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 31.5 có nơi trên 70 mm như trạm: Long Mỹ (Cần Thơ) 88,4 mm, Hồ Ô Thum (An Giang) 84,2 mm, Phú Hưng (Cà Mau) 75,6 mm…

Thời tiết tuần tới: Miền Bắc nắng nóng gia tăng, miền Nam mưa giảm dần- Ảnh 2.

Rãnh áp thấp có trục qua khu vực nam Trung bộ có xu hướng suy yếu là nguyên nhân khiến mưa trên khu vực Nam bộ giảm

ẢNH: PHẠM HỮU

Chiều tối và đêm 31.5, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa lớn và giông, cục bộ có nơi mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Khu vực Đông Nam bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm; TP.Đà Nẵng và miền Tây Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40 mm.

Từ ngày 1.6, mưa lớn từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân do rãnh áp thấp có trục qua khu vực nam Trung bộ có xu hướng suy yếu.

Tin liên quan

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa lớn nhiều nơi

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa lớn nhiều nơi

Rãnh áp thấp có trục qua nam Trung bộ hoạt động mạnh, gây mưa lớn nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ. Dự báo mưa giông vẫn còn kéo dài đến đầu tuần sau, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 150 mm.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục tăng

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng nắng nóng quay lại mưa lớn miền Bắc nắng nóng nam bộ mưa giảm thời tiết tuần tới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận