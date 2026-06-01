Nắng nóng trở lại trên 17 tỉnh thành, có nơi đã 38 độ C

Chí Nhân
01/06/2026 07:21 GMT+7

Ngày hôm qua (31.5), nắng nóng đã quay trở lại trên 17 tỉnh thành với mức nhiệt cao nhất lên đến 38 độ C. Dự báo trong hôm nay, nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ và diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Hôm qua, khu vực Bắc bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng) và bắc Trung bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm Yên Châu (Sơn La) 37,2 độ C, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 38 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Hôm nay, nhiều tỉnh thành phía bắc tiếp tục nắng nóng

Dự báo hôm nay (1.6), khu vực Bắc bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng) và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Ngày 2.6, các khu vực trên tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đồng thời nắng nóng có xu hướng tăng cường và mở rộng sang các khu vực lân cận với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Từ ngày 3 - 5.6, ở Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Dự báo chi tiết các khu vực xuất hiện nắng nóng trong 2 ngày tới

Cảnh báo, nhiệt độ cảm có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ở khu vực Tây nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng) và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, mưa có xu hướng giảm dần do rãnh áp thấp gây mưa dịch chuyển nhẹ lên phía bắc và suy yếu, trời phổ biến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 33 độ C.

Nắng nóng đã quay lại các tỉnh thành miền Bắc với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ C, dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Trong khi đó, ở miền Nam, mưa có xu hướng giảm dần.

nắng nóng nắng nóng trở lại nhiệt độ cao nhất thời tiết TP.HCM mưa lớn Mưa giông
