Cần chuẩn bị cho một El Nino mạnh như năm 2024

Trong bản tin mới phát hành, WMO cho biết, có đến 80% El Nino sẽ xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 - 8 và sẽ gia tăng cường độ trong những tháng tiếp theo. Có khả năng đây sẽ là đợt El Nino đạt cường độ từ trung bình đến mạnh. Hiện tượng El Nino đang phát triển, sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ và lượng mưa toàn cầu; đặc biệt làm tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trong những tháng tới.



El Nino khiến khô hạn và mưa lớn bất thường gia tăng nhiều nơi. Các khu vực màu vàng sẽ khô hạn hơn bình thường, còn màu xanh mưa nhiều hơn. Theo đó, tại miền Nam Việt Nam sẽ nắng nóng và khô hạn gia tăng còn miền Bắc có thể đón mưa lớn bất thường NGUỒN: WMO

Đáng chú ý, khả năng xuất hiện El Nino mạnh sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và mưa lớn, đồng thời tăng nguy cơ sóng nhiệt cả trên đất liền và đại dương. Lần gần nhất El Nino xuất hiện là năm 2023 - 2024. Đây là một trong 5 đợt có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận. Trong giai đoạn đó, El Nino đã tạo ra các sóng nhiệt biến năm 2024 trở thành năm nóng kỷ lục.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres cho biết, El Nino sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu. Phản ứng hiệu quả duy nhất của con người với tình trạng này là chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, cần đưa ra các cảnh báo sớm với mọi người nhất là những cộng đồng dễ bị tổn thương.

Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cảnh báo về khả năng xuất hiện El Nino cường độ từ trung bình đến mạnh. Dự báo trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, lượng mưa có khả năng giảm mạnh từ 25 - 50% ở một số khu vực. Điển hình, hệ thống sông Đà có nguy cơ thiếu hụt 10 - 25% dòng chảy ngay trong khoảng từ tháng 5 - 7.2026, tiềm ẩn rủi ro lớn đến việc cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.

Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực nam Trung Bộ, Tây nguyên và ĐBACL trong mùa khô 2026 - 2027.

Trong khu vực Đông Nam Á, Philippines dự báo sản lượng lúa bị thiệt hại khoảng 0,7 triệu tấn vì El Nino cường độ mạnh. Trong khi tại Thái Lan, trong tháng 5 giá gạo 5% tấm đã tăng tới 70 USD/tấn vì các doanh nghiệp địa phương không muốn bán gạo ra do lo ngại El Nino ảnh hưởng nặng nề vào những tháng cuối năm.