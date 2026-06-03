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Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM và Nam bộ còn mưa lớn kéo dài đến ngày mai

Chí Nhân
Chí Nhân
03/06/2026 07:11 GMT+7

Gió tây nam hoạt động mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ trong chiều và đêm qua. Đợt mưa dự báo kéo dài đến ngày mai (4.6) rồi giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong đêm qua và sáng sớm nay (3.6), khu vực Nam bộ và TP.HCM có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn như: Thạnh Hóa (Tây Ninh) 155 mm, Đồng Phú (Đồng Nai) 132 mm, Kiến Đức (Lâm Đồng) 98 mm, Phú Quốc (An Giang) 85,2 mm…

TP.HCM và Nam bộ còn mưa lớn kéo dài đến ngày mai - Ảnh 1.

Chiều qua, TP.HCM xuất hiện mưa lớn gây ngập một số nơi ở khu vực trung tâm

ẢNH: PHẠM HỮU

Dự báo ngày và đêm 3.6, Nam bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa giông và mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, cục bộ có nơi trên 100mm, thời gian mưa tập trung chiều và tối. Từ ngày 4.6, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Thời tiết TP.HCM phổ biến trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa lớn và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất lớn, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 32 độ C.

Bên cạnh đó, trong chiều và tối nay, các khu vực khác của Tây nguyên, phía đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và giông; lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Ngoài ra, vùng núi Bắc bộ cũng có mưa giông rải rác với lượng phổ biến từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi 70 mm.

Nguyên nhân mưa do rãnh áp thấp có trục qua nam Trung bộ nối với vùng áp thấp ở giữa Biển Đông. Do vậy, trong hôm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động và sóng biển cao 2- 4 m.

Vùng biển phía đông bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Ngày và đêm 4.6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động với sóng biển cao 2 - 4 m; đêm gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa giông.

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