Mưa lớn ở TP.HCM chiều 2.6: Phố Tây Bùi Viện nước ngập lênh láng

Phạm Hữu
02/06/2026 18:01 GMT+7

Chiều 2.6, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM làm đường Bùi Viện (phố Tây Bùi Viện, phường Bến Thành) ngập nặng.

Khoảng 15 giờ hôm nay 2.6, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM khiến nhiều khu vực ngập nước lênh láng, nhất là đường Bùi Viện. Một số khu vực thuộc Bình Dương cũ hay đường Song Hành quốc lộ 22... cũng ngập sâu.

Theo người dân sống tại đường Bùi Viện, khoảng 30 phút sau khi mưa lớn trút xuống hầu như toàn tuyến đường đều ngập nước. Nước ngập lên đến 30 - 40 cm trên đoạn từ giao lộ đường Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu đến Cống Quỳnh.

Phố Tây Bùi Viện ngập nước lênh láng sau cơn mưa lớn chiều 2.6

ẢNH: PHẠM HỮU

Tình trạng ngập nước kéo dài hầu hết tuyến đường Bùi Viện

ẢNH: PHẠM HỮU

Mực nước ở đây có đoạn lên đến 30 - 40 cm

ẢNH: PHẠM HỮU

Các hàng quán hai bên đường Bùi Viện chứng kiến nước ngập tràn lên vỉa hè khiến tình hình kinh doanh "tê liệt". Nhiều người đi xe máy, du khách nước ngoài phải lội nước. Đến khoảng 17 giờ, tình trạng nước ngập tại đây vẫn còn diễn ra.

Theo bản tin dự báo lúc 16 giờ của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trên vùng biển ngoài khơi TP.HCM, gió tây nam có lúc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8 - 9. Thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Lúc 12 ngày, 2.6, gió quan trắc tại các trạm ven biển cấp 2; ngoài khơi tại trạm DK1-7 gió mạnh cấp 5 (8,8 m/s), giật cấp 6 (12,0 m/s).

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới: trên vùng biển ngoài khơi TP.HCM (gồm trạm Côn Đảo và DK1-7), gió tây nam hoạt động ở cấp 5, có lúc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng cao 1,5 - 2,2 m; biển động nhẹ. Thời tiết có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Đoạn ngập nặng nhất ở phố Tây Bùi Viện là giao lộ đường Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu

ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân phải lội nước đi lại ở phố Tây

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến khoảng 16 giờ 30 tình trạng ngập nước có phần giảm bớt

ẢNH: PHẠM HỮU

Các hàng quán ở phố Tây không thể kinh doanh vì nước ngập

ẢNH: PHẠM HỮU

Một số khách Tây ngồi tại chỗ, không di chuyển được vì ngập nước

ẢNH: PHẠM HỮU

