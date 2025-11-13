Vì sao đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão ở trung tâm TP.HCM ngập sâu khi mưa lớn?

Chiều 13.11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ. Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết về những nguyên nhân gây ngập nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM mỗi khi mưa lớn.

Đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật cho biết, theo số liệu thống kê từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, trong 1 tháng vừa qua, khu vực trung tâm thành phố có 22 vị trí ngập do mưa, 1 vị trí ngập do triều cường.

Phố Tây Bùi Viện ngập sâu sau cơn mưa lớn ngày 8.11 ẢNH: DẠ THẢO

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng bão nên tình hình mưa và triều có cường độ cao hơn các năm trước. Cụ thể, đỉnh triều dao động từ +1,62 m đến +1,77 m (ngày 8, 24.10 và ngày 8.11); vũ lượng đạt 84 mm đến 91,8 mm trong khi tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước của TP.HCM P=3 năm tương ứng với lượng mưa đạt 85,36 mm/3 giờ, mực triều đạt +1,32 m nên đã vượt quá tần suất thiết kế của cống hiện hữu gây ngập tại một số tuyến đường như Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Trần Đình Xu…

Cũng theo đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật, để giải quyết vấn đề ngập triệt để ở khu trung tâm, TP.HCM cần nhiều giải pháp. Hiện nay TP.HCM đang triển khai dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập do triều và giảm tình trạng ngập do mưa vì hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả hơn.

Phố Tây Bùi Viện và một số con đường xung quanh bị ngập sau khi mưa lớn ẢNH: DẠ THẢO

Bên cạnh đó, TP.HCM tăng cường công tác nạo vét hệ thống thoát nước, miệng thu đặc biệt trong mùa mưa; vận hành các van ngăn triều ngoài cửa xả và trạm bơm Đồng Diều để tăng cường bom nhằm hỗ trợ thoát nước giảm ngập. TP.HCM đang tiếp tục thực hiện triển khai các dự án cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Hàm Nghi, Nguyễn Công Trứ, Calmette, Phó Đức Chính… để hoàn thiện hệ thống thoát nước.

Ngoài ra, để công tác chống ngập phát huy hiệu quả, người dân cần có ý thức bảo vệ hệ thống thoát nước, không xả rác ra rạch, cống, hầm, ga thoát nước, không bít miệng hầm ga…