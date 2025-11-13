Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Vì sao đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão ở trung tâm TP.HCM ngập sâu khi mưa lớn?

Phạm Hữu
Phạm Hữu
13/11/2025 18:45 GMT+7

Những cơn mưa lớn gần đây, vũ lượng đạt 84 - 91,8 mm vượt quá tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước của TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão... ngập sâu.

Chiều 13.11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ. Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết về những nguyên nhân gây ngập nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM mỗi khi mưa lớn.

Đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật cho biết, theo số liệu thống kê từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, trong 1 tháng vừa qua, khu vực trung tâm thành phố có 22 vị trí ngập do mưa, 1 vị trí ngập do triều cường.

Vì sao đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão ở TP.HCM bị ngập khi mưa lớn? - Ảnh 1.

Phố Tây Bùi Viện ngập sâu sau cơn mưa lớn ngày 8.11

ẢNH: DẠ THẢO

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng bão nên tình hình mưa và triều có cường độ cao hơn các năm trước. Cụ thể, đỉnh triều dao động từ +1,62 m đến +1,77 m (ngày 8, 24.10 và ngày 8.11); vũ lượng đạt 84 mm đến 91,8 mm trong khi tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước của TP.HCM P=3 năm tương ứng với lượng mưa đạt 85,36 mm/3 giờ, mực triều đạt +1,32 m nên đã vượt quá tần suất thiết kế của cống hiện hữu gây ngập tại một số tuyến đường như Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Trần Đình Xu…

Cũng theo đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật, để giải quyết vấn đề ngập triệt để ở khu trung tâm, TP.HCM cần nhiều giải pháp. Hiện nay TP.HCM đang triển khai dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập do triều và giảm tình trạng ngập do mưa vì hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả hơn.

Vì sao đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão ở TP.HCM bị ngập khi mưa lớn? - Ảnh 2.

Phố Tây Bùi Viện và một số con đường xung quanh bị ngập sau khi mưa lớn

ẢNH: DẠ THẢO

Bên cạnh đó, TP.HCM tăng cường công tác nạo vét hệ thống thoát nước, miệng thu đặc biệt trong mùa mưa; vận hành các van ngăn triều ngoài cửa xả và trạm bơm Đồng Diều để tăng cường bom nhằm hỗ trợ thoát nước giảm ngập. TP.HCM đang tiếp tục thực hiện triển khai các dự án cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Hàm Nghi, Nguyễn Công Trứ, Calmette, Phó Đức Chính… để hoàn thiện hệ thống thoát nước.

Ngoài ra, để công tác chống ngập phát huy hiệu quả, người dân cần có ý thức bảo vệ hệ thống thoát nước, không xả rác ra rạch, cống, hầm, ga thoát nước, không bít miệng hầm ga…

Tin liên quan

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa

Chiều tối 11.9, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nước, kẹt xe kéo dài. Có đường bị ngập nước đến hơn 2 tiếng khiến việc đi lại của người dân càng thêm khó khăn.

'Sống cùng triều cường' ở bán đảo Thanh Đa: Bao cát, máy bơm và nỗi lo nước ngập

Triều cường vượt lịch sử ở TP.HCM: Nhiều phường xã ngập nặng, sâu nhất 1,2 m

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Đường Bùi Viện phố tây Bùi Viện trung tâm TP.HCM ngập nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận