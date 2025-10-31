Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất'

Dương Lan - Bùi Quốc Hoàng
31/10/2025 07:41 GMT+7

Tối 30.10, phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) ngập tràn sắc màu ma quái Halloween, đông người và xe chen chúc giữa tiếng nhạc, ánh đèn cùng những bộ hóa trang đủ màu sắc.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 20 giờ ngày 30.10, phố Tây Bùi Viện đông nghẹt người qua lại. Không khí Halloween phủ khắp con phố, người hóa trang, người dạo chơi, tất cả hòa vào sự náo nhiệt và sôi động đặc trưng của Bùi Viện mỗi mùa lễ hội. Ai nấy đều háo hức chụp ảnh, quay phim, cùng bạn bè dạo chơi giữa những ánh đèn và âm nhạc sôi động.

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 1.

Tối 30.10, phố đi bộ Bùi Viện tấp nập người qua lại

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 2.

Dòng người chen chúc nhau giữa tiếng nhạc sôi động và không khí ngập tràn phong cách Halloween

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 3.

Như Ý (14 tuổi, ở xã Bình Chánh) chuẩn bị hóa trang từ 12 giờ, sau 5 tiếng tạo hình, em có khuôn mặt hợp với lễ hội Halloween. Với Như Ý, Halloween là dịp bản thân có thể hóa trang một cách độc đáo, đặc sắc và vui chơi thoải mái. "Nhà mình cách phố Tây Bùi Viện khá xa nhưng vì muốn tận hưởng không khí sôi động nên mình và bạn tranh thủ lên đây từ sớm"

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 4.

Các quán bar tại phố đi bộ Bùi Viện trang trí đón Halloween từ hơn một tháng trước. Nhện giả, bí ngô, đèn lồng cam và những tấm rèm đen được giăng kín từ cửa ra đến quầy. Nhân viên trong quán cũng thay đổi trang phục theo chủ đề để tạo thêm không khí

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 5.

Anh Thành, nhân viên phục vụ một quán bar nói: "Dịp Halloween năm nay khá đông khách, nhân viên phục vụ và lễ tân cũng hóa trang để thu hút khách ghé thăm và trải nghiệm các dịch vụ"

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 6.

Không khí ma mị tại phố đi bộ Bùi Viện tối 30.10

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 7.

Nhiều người có cách hóa trang độc lạ

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 8.

Các gia đình dẫn con nhỏ lên phố đi bộ Bùi Viện vui chơi dịp Halloween

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 9.

Nhiều người hóa trang theo phong cách mới lạ

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu ma quái Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất' - Ảnh 10.

Gia đình chị Trần Thị Bông (28 tuổi, ở phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) hòa vào không khí lễ hội Halloween. Nhiều người ngỏ ý xin chụp hình với gia đình vì có cách tạo dáng đúng tinh thần lễ hội. "Việc hóa trang khá đơn giản, không mất nhiều thời gian. Ba mẹ tôi cũng ủng hộ việc đưa các con lên phố vui chơi, tận hưởng không khí"

ẢNH: THÁI HÒA

Tin liên quan

Lễ Halloween 2025 là ngày nào, bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì?

Lễ Halloween 2025 là ngày nào, bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì?

Nhiều nơi trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam ăn mừng lễ Halloween 2025 chính thức diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Bạn có biết nguồn gốc của ngày này?

Người yêu thiên văn Việt không còn cơ hội ngắm 'món quà Halloween' năm nay, vì sao?

Khách Tây hụt hẫng khi đến phố đi bộ Bùi Viện vui chơi: Vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

halloween phố tây Bùi Viện halloween ở phố tây bùi viện hóa trang halloween
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận