Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất'

Như Ý (14 tuổi, ở xã Bình Chánh) chuẩn bị hóa trang từ 12 giờ, sau 5 tiếng tạo hình, em có khuôn mặt hợp với lễ hội Halloween. Với Như Ý, Halloween là dịp bản thân có thể hóa trang một cách độc đáo, đặc sắc và vui chơi thoải mái. "Nhà mình cách phố Tây Bùi Viện khá xa nhưng vì muốn tận hưởng không khí sôi động nên mình và bạn tranh thủ lên đây từ sớm"