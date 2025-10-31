Phố Tây Bùi Viện ngập tràn sắc màu Halloween: Muôn kiểu hóa trang cực 'chất'

Tối 30.10, phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) ngập tràn sắc màu ma quái Halloween, đông người và xe chen chúc giữa tiếng nhạc, ánh đèn cùng những bộ hóa trang đủ màu sắc.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, 20 giờ ngày 30.10, phố Tây Bùi Viện đông nghẹt người qua lại. Không khí Halloween phủ khắp con phố, người hóa trang, người dạo chơi, tất cả hòa vào sự náo nhiệt và sôi động đặc trưng của Bùi Viện mỗi mùa lễ hội. Ai nấy đều háo hức chụp ảnh, quay phim, cùng bạn bè dạo chơi giữa những ánh đèn và âm nhạc sôi động.
Bình luận (0)