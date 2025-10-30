Lễ Halloween 2025 là ngày nào, bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì?

Theo Timeanddate.com, lễ Halloween được tổ chức hằng năm vào ngày 31 tháng 10, là một ngày lễ nổi tiếng với trang phục hóa trang, trò chơi xin kẹo và những quả bí ngô được chạm khắc...

Lễ Halloween được tổ chức hằng năm vào ngày 31 tháng 10, đặc trưng với không khí ma mị ẢNH: CAO AN BIÊN

Nguồn gốc của lễ hội này bắt nguồn từ các lễ hội Celtic cổ đại và truyền thống Kitô giáo đánh dấu sự chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông và tưởng nhớ linh hồn người chết.

Ngày nay, lễ Halloween hiện đại tập trung vào niềm vui, tính cộng đồng cũng như pha lẫn một chút ma mị, kinh dị bao trùm không khí ngày lễ. Đây là một trong những ngày lễ được hưởng ứng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Nguồn gốc, lịch sử của ngày lễ Halloween

Câu chuyện về Halloween bắt đầu từ lễ hội Samhain cổ xưa của người Celt, được tổ chức cách đây hơn 2.000 năm ở Ireland và Scotland. Samhain đánh dấu sự kết thúc của mùa gặt và bắt đầu mùa đông, thời điểm trong năm gắn liền với bóng tối và cái chết.

Người Celt tin rằng ranh giới giữa thế giới người sống và thế giới tâm linh trở nên mong manh vào đêm Halloween. Để xua đuổi những linh hồn lang thang, người ta đốt lửa trại và đeo mặt nạ để ngụy trang.

Khi Kitô giáo bắt đầu ảnh hưởng đến các vùng đất Celtic, những niềm tin cổ xưa về việc kết nối với người chết dần dần hòa quyện với các truyền thống Kitô giáo. Những người nhập cư Ireland và Scotland đã mang theo những phong tục của họ đến Bắc Mỹ vào thế kỷ 19, nơi chúng phát triển thành những phong tục hiện đại như lễ hội hóa trang xin kẹo, tiệc Halloween và khắc bí ngô thành đèn lồng bí ngô.

Đến thế kỷ 20, Halloween đã phát triển thành một lễ hội lớn của cộng đồng và có ý nghĩa trong văn hóa đại chúng.

Lễ hội Halloween được cho là du nhập vào Việt Nam hàng thập kỷ qua và dần trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Tương tự các ngày lễ khác như Giáng sinh, lễ Tình nhân Valentine… Halloween là ngày lễ có nguồn gốc từ phương Tây được người Việt Nam tiếp nhận trong thời kỳ đổi mới, song không mang nặng tính nghi lễ như lễ hội gốc.

Ghi nhận của Thanh Niên thời điểm này tại TP.HCM, nhiều địa điểm vui chơi, hàng quán… ngập tràn không khí Halloween với các biểu tượng như ma, bộ xương, phù thủy và ma cà rồng, đèn lồng bí ngô được trang trí khắp nơi hưởng ứng ngày lễ này.