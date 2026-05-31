Khánh Hòa mưa lớn, cảnh báo ngập lụt nhiều tuyến đường ở Nha Trang

Trưa 31.5, Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa phát cảnh báo ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh sau trận mưa lớn xảy ra trong buổi sáng. Theo cảnh báo, tình trạng ngập một số nơi có thể kéo dài đến 16 giờ, độ sâu lớn nhất từ 0,2 - 0,5 m, có chỗ sâu hơn.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn cục bộ, một số tuyến đường ở Nha Trang bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một vùng áp thấp nên xảy ra mưa cục bộ, chủ yếu ở các địa phương ven biển và sẽ sớm kết thúc.

Sáng 31.5, mưa lớn gây ngập cục bộ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa ẢNH: THU HUYỀN

Số liệu đo được từ 7 giờ đến 11 giờ cho thấy lượng mưa tại một số trạm như: Diên Phú 79,4 mm, Nha Trang 75,1 mm, Cam Phước Đông 53,5 mm. Riêng từ 7 - 10 giờ, trạm Vĩnh Hải ghi nhận 98,2 mm, Ninh Hải 83,2 mm.

Theo bản tin, các khu vực được cảnh báo ngập gồm: tại phường Tây Nha Trang là khu Phú Trung, đường Lương Định Của, hương lộ Ngọc Hiệp. Phường Bắc Nha Trang ngập trên các đường 2 Tháng 4, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng. Khu vực phường Nha Trang ngập tại chợ Đầm, đường Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu.

Tại khu vực Cam Ranh, cơ quan khí tượng cảnh báo phường Bắc Cam Ranh ngập ở quốc lộ 1A đoạn ngã ba Mỹ Ca, đường Nguyễn Công Trứ, Lương Văn Can; phường Ba Ngòi ngập tại tỉnh lộ 9.

Ngập cục bộ trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Nam Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Nước ngập trên đường 2 Tháng 4, phường Bắc Nha Trang, khiến xe cộ đi lại khó khăn ẢNH: BÁ DUY

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt có thể gây ách tắc giao thông, cô lập dân cư, làm hư hỏng tài sản và phương tiện; đồng thời ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, gây ô nhiễm nguồn nước và dễ phát sinh dịch bệnh.

Về xu thế những ngày tới, từ ngày 31.5 đến 2.6, Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp ngoài khơi. Riêng ngày 31.5 mưa nhiều nơi, cục bộ mưa rất to và giông, tập trung các xã, phường ven biển, lượng mưa phổ biến 15 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Hai ngày 1.6 và 2.6, lượng mưa giảm còn phổ biến dưới 10 mm, chủ yếu mưa giông về chiều tối.

Cơ quan khí tượng lưu ý mưa lớn còn có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.