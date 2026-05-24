Mưa lớn ở Đà Lạt, bé gái bị lũ cuốn mất tích

Tối 24.5, ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang – Đà Lạt cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một bé gái 13 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày. Thời điểm này, khu vực phường Lang Biang – Đà Lạt có mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh. Trong lúc đi qua cây cầu bắc qua con suối tại tổ dân phố Bon Nơr B, phường Lang Biang – Đà Lạt, bé gái không may bị dòng nước lũ cuốn trôi và mất tích.

Nỗ lực tìm kiếm bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn mất tích ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Lang Biang - Đà Lạt đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường, dân quân, công an, cùng người dân tham gia tìm kiếm bé gái mất tích dọc theo con suối kéo dài đến khu vực hồ Đan Kia – Suối Vàng trong suốt buổi chiều.

Con suối xảy ra vụ bé gái bị lũ cuốn chiều 24.5 ẢNH: CTV

Đêm 24.5 lực lượng chức năng và người dân vẫn nỗ lực tìm kiếm bé gái bị lũ cuốn mất tích ẢNH: CTV

Theo ông Hải, do mưa lớn, nước suối dâng cao, chảy xiết, trời tối nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn; đến 21 giờ vẫn chưa tìm thấy bé gái mất tích. Hiện các cơ quan chức năng và gia đình vẫn khẩn trương tìm kiếm bé gái bị lũ cuốn mất tích.

Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt và khu vực TP.Đà Lạt (cũ) liên tục có mưa lớn, kéo dài. Đây là mối đe dọa ngập lụt đối với những vùng sản xuất nông nghiệp và nguy cơ sạt lở đối với các tuyến đường giao thông trên địa bàn.