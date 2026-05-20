Lâm Đồng chi 20 tỉ đồng khắc phục sạt lở đường Bidoup

Ngày 20.5, lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt và xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết địa phương đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu để khắc phục các điểm sạt lở đường Bidoup. Tuyến đường này kết nối phường Lang Biang - Đà Lạt với xã Lạc Dương và đấu nối ra quốc lộ 27C (trục giao thông nối phố núi Đà Lạt với phố biển Nha Trang).

Đồng loạt khởi công đầu tháng 6

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt tổng kinh phí 20 tỉ đồng để khắc phục các điểm sạt lở đường Bidoup (còn gọi là đường 79), trong đó phường Lang Biang - Đà Lạt và xã Lạc Dương mỗi địa phương được phân bổ 10 tỉ đồng để sửa chữa, gia cố các vị trí hư hỏng dọc tuyến.

Đường Bidoup, đoạn qua xã Lạc Dương, sạt lở từ tháng 11.2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Hiện trường sạt lở đường Bidoup từ phường Lang Biang - Đà Lạt đi xã Lạc Dương chưa được khắc phục ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Đỗ Đại Dương, Trưởng phòng Kinh tế xã Lạc Dương, cho biết trên địa bàn hiện có 4 vị trí sạt lở lớn dọc đường Bidoup. Trong đó, khu vực Ấp Lát xuất hiện một vị trí sạt lở dài khoảng 40 m, vị trí thứ hai dài 80 m, vị trí thứ ba khoảng 85 m và nghiêm trọng nhất là khu vực giáp phường Lang Biang - Đà Lạt với chiều dài khoảng 90 m.

Vị trí sạt lở tại Ấp Lát, xã Lạc Dương, khiến xe cộ chỉ có thể lưu thông một phần mặt đường ẢNH: LÂM VIÊN

Hiện trường sạt lở đường Bidoup qua xã Lạc Dương ẢNH: LÂM VIÊN

Đoạn đường Bidoup sạt lở, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Dương, địa phương đang phối hợp các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh quy trình lựa chọn nhà thầu để khởi công đồng loạt 4 điểm sạt lở vào đầu tháng 6. Dự kiến toàn bộ hạng mục khắc phục sẽ hoàn thành khoảng tháng 10.2026.

Trong khi đó, ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết sau sự cố sạt lở xảy ra cuối tháng 11.2025, địa phương đã chi 440 triệu đồng mở đường tạm qua khu vực hư hỏng nhằm bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn.

Phường Lang Biang - Đà Lạt đã chi 440 triệu đồng mở đường tạm qua khu vực bị hư hỏng nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn ẢNH: LÂM VIÊN

Mới đây, tỉnh tiếp tục cấp thêm 10 tỉ đồng cho phường để khắc phục điểm sạt lở và sửa chữa đoạn đường xuống cấp dài khoảng 500 m trên tuyến Bidoup nối phường Lang Biang - Đà Lạt với xã Lạc Dương. Hiện địa phương đã hoàn tất công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công và dự kiến khởi công đầu tháng 6, hoàn thành sau khoảng 3 tháng.

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng và nguy hiểm

Cuối tháng 11.2025, mưa lớn kéo dài tại Lâm Đồng đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng, làm gián đoạn giao thông ở nhiều khu vực. Riêng tuyến đường Bidoup dài hơn 7 km bị hư hỏng nặng tại nhiều vị trí.

Tuyến đường Bidoup qua phường Lang Biang - Đà Lạt bị sạt lở tháng 11.2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ghi nhận, nhiều vị trí sạt lở đã khoét sâu vào gần một nửa mặt đường, khiến phương tiện chỉ có thể lưu thông trên phần đường còn lại. Tại khu vực xã Lạc Dương, các điểm sạt lở sâu từ 10 - 25 m kéo theo nhiều hạng mục như bê tông mặt đường, hộ lan và cột điện đổ sập. Nền đất xuất hiện các vết nứt lớn, mặt đường sụt lún từ 1 - 1,5 m, tạo thành những "hàm ếch" ăn sâu vào tim đường.

Vị trí đường Bidoup sạt lở nghiêm trọng nhất trên địa bàn xã Lạc Dương ẢNH: LÂM VIÊN

Xe cộ chỉ có thể lưu thông một phần mặt đường Bidoup qua khu vực sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Tại vị trí sạt lở thuộc phường Lang Biang - Đà Lạt, địa phương đã làm đường tạm bằng đá cấp phối nên việc lưu thông hiện tương đối an toàn.

Đường Bidoup được xem là tuyến giao thông huyết mạch kết nối phường Lang Biang - Đà Lạt với khu nông nghiệp công nghệ cao xã Lạc Dương, đồng thời đóng vai trò tuyến vành đai vận chuyển hành khách, du khách từ Nha Trang và các tỉnh miền Trung đến trung tâm Đà Lạt và ngược lại. Vì vậy, tuyến đường này có lưu lượng phương tiện qua lại lớn.

Hiện cơ quan chức năng đã căng dây, dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các vị trí sụt lún nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.