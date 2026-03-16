Xử lý khối đá hàng chục tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc

Lâm Viên
16/03/2026 18:21 GMT+7

Chiều 16.3, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã phối hợp Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng xử lý khẩn cấp một khối đá lớn nằm chênh vênh trên vách núi đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận tin báo về một khối đá lớn nằm chênh vênh trên triền đồi tại đèo Bảo Lộc, có nguy cơ rơi xuống quốc lộ 20, gây mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, khối đá gồm nhiều tảng lớn nhỏ nặng hàng chục tấn, gần như không còn điểm tựa. Các tảng đá chỉ đang tựa vào một cây rừng đã khô mục nên nguy cơ sạt trượt rất cao, đặc biệt khi mưa lớn.

Tạm dừng xe qua đèo Bảo Lộc để xử lý khối đá nguy hiểm

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng sau đó phối hợp Công ty 886 Thành Nam (đơn vị bảo trì tuyến đèo) triển khai xử lý khối đá, loại bỏ nguy cơ sạt lở. Sau hơn 1 giờ, giao thông trên quốc lộ 20, đoạn qua khu vực đèo Bảo Lộc, đã trở lại bình thường theo cả hai chiều.

Những khối đá chênh vênh trên vách núi được xử lý để bảo đảm an toàn giao thông qua đèo Bảo Lộc

Theo người dân địa phương, khối đá này đã tồn tại nhiều năm trên đèo Bảo Lộc. Trước đây, xung quanh có nhiều cây rừng lớn nên khối đá còn điểm tựa. Tuy nhiên, theo thời gian, cây rừng chết và mục dần khiến khối đá gần như “treo lơ lửng”, có nguy cơ sạt xuống mặt đường khi mưa lớn.

Xe chuyên dùng cẩu những khối đá nguy hiểm ra khỏi đèo Bảo Lộc

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km với nhiều khúc cua quanh co, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đà Lạt với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, vì vậy việc kịp thời xử lý khối đá nguy hiểm trước mùa mưa giúp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

3 ô tô tông liên hoàn trên đèo Bảo Lộc lúc mưa lớn khiến giao thông ùn ứ

Chiều 26.2, một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra trên đèo Bảo Lộc (đoạn qua xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng) khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 20 ùn tắc cục bộ giữa lúc mưa lớn kéo dài.

