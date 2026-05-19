Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 lại sạt lở, khuyến cáo không lưu thông

Lâm Viên
Lâm Viên
19/05/2026 15:37 GMT+7

Mưa nhiều khiến đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền (Lâm Đồng) bị sạt lở, chính quyền khuyến cáo người dân không lưu thông qua đèo để đảm bảo an toàn.

Ngày 19.5, UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng phát đi khuyến cáo người dân không lưu thông qua đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 lại sạt lở, khuyến cáo không lưu thông- Ảnh 1.

Đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 tiếp tục bị sạt lở do mưa lớn

ẢNH: CTV

Theo chính quyền địa phương, những ngày qua mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Lâm Đồng khiến nguy cơ sạt lở gia tăng ở nhiều khu vực. Tại xã Sơn Điền, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28.

Tại Km51+900, hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Mặt đường trơn trượt, sình lầy trong khi phía vực sâu chưa có hộ lan khiến việc lưu thông qua khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Do đó, UBND xã Sơn Điền khuyến cáo người dân hạn chế đi qua đèo Gia Bắc, đồng thời lựa chọn các tuyến đường khác phù hợp khi di chuyển từ Phan Thiết lên Đà Lạt, khu vực Di Linh và ngược lại.

Đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 lại sạt lở, khuyến cáo không lưu thông- Ảnh 2.

Chính quyền xã Sơn Điền khuyến cáo người dân không lưu thông qua đèo Gia Bắc do sạt lở, đường trơn trượt

ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, vào cuối năm 2025, mưa bão kéo dài đã khiến đèo Gia Bắc nhiều lần xảy ra sạt lở nghiêm trọng, có thời điểm giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Đến tháng 1.2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định triển khai công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 đến Km60+000 trên quốc lộ 28 với tổng kinh phí khoảng 70 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công khắc phục hậu quả sạt lở, mưa lớn tiếp tục làm phát sinh sạt trượt mới, gây khó khăn cho việc đảm bảo an toàn giao thông qua tuyến đèo này.

Tin liên quan

Thông xe đèo Gia Bắc sau 5 ngày tê liệt do sạt lở

Thông xe đèo Gia Bắc sau 5 ngày tê liệt do sạt lở

Xe cộ được phép lưu thông qua đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28, sau 5 ngày lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở Quốc lộ 28 đèo Gia Bắc Lâm Đồng Đà Lạt đường đi đà lạt sạt lở đèo đi đà lạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận