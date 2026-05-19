Đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 lại sạt lở, khuyến cáo không lưu thông

Ngày 19.5, UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng phát đi khuyến cáo người dân không lưu thông qua đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 tiếp tục bị sạt lở do mưa lớn ẢNH: CTV

Theo chính quyền địa phương, những ngày qua mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Lâm Đồng khiến nguy cơ sạt lở gia tăng ở nhiều khu vực. Tại xã Sơn Điền, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28.

Tại Km51+900, hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Mặt đường trơn trượt, sình lầy trong khi phía vực sâu chưa có hộ lan khiến việc lưu thông qua khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Do đó, UBND xã Sơn Điền khuyến cáo người dân hạn chế đi qua đèo Gia Bắc, đồng thời lựa chọn các tuyến đường khác phù hợp khi di chuyển từ Phan Thiết lên Đà Lạt, khu vực Di Linh và ngược lại.

Chính quyền xã Sơn Điền khuyến cáo người dân không lưu thông qua đèo Gia Bắc do sạt lở, đường trơn trượt ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, vào cuối năm 2025, mưa bão kéo dài đã khiến đèo Gia Bắc nhiều lần xảy ra sạt lở nghiêm trọng, có thời điểm giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Đến tháng 1.2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định triển khai công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 đến Km60+000 trên quốc lộ 28 với tổng kinh phí khoảng 70 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công khắc phục hậu quả sạt lở, mưa lớn tiếp tục làm phát sinh sạt trượt mới, gây khó khăn cho việc đảm bảo an toàn giao thông qua tuyến đèo này.