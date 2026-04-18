Đèo D'Ran nối Đà Lạt - Phan Rang: Vì sao ngổn ngang sau sạt lở 6 tháng?

Công trường "đắp chiếu", đèo trọng yếu vẫn dang dở

Ngày 17.4, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực cầu Treo, thuộc đèo D'Ran trên quốc lộ 20 (đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), nơi từng xảy ra sạt lở cuối tháng 10.2025, cho thấy công trường gần như không có dấu hiệu thi công.

Đoạn quốc lộ 20 qua đèo D'Ran (phường Xuân Trường - Đà Lạt) vẫn đang được khắc phục ẢNH: LÂM VIÊN

Tại hiện trường, không có bóng công nhân. Một xe múc nằm im bên đường, nhiều vật tư như sắt chữ I, lưới thép hoen gỉ nằm ngổn ngang phía taluy âm. Cỏ dại mọc xuyên qua lớp lưới thép ven đường, cho thấy việc thi công đã tạm dừng từ khá lâu.

Một xe múc nằm im bên đường ẢNH: LÂM VIÊN

Cỏ dại mọc xuyên qua lớp lưới thép ven đường, phản ánh việc thi công đã tạm dừng từ lâu ẢNH: LÂM VIÊN

Vật tư, sắt thép hoen gỉ ẢNH: LÂM VIÊN

Hình ảnh này gây nhiều băn khoăn bởi đèo D'Ran không chỉ là tuyến đường liên tỉnh quan trọng mà còn là con đường mưu sinh hằng ngày của hàng ngàn người dân.

Vụ sạt lở từng làm tê liệt giao thông nhiều ngày

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 28.10.2025, tại Km262+400 đến Km262+530 trên quốc lộ 20, đoạn qua cầu Treo, thuộc đèo D'Ran, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Khối đất đá từ quả đồi phía trên trượt xuống với cung sạt khoảng 3.500 m², khối lượng hơn 60.000 m³, uy hiếp trực tiếp mặt đường và phương tiện lưu thông. Sự cố buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa tuyến đường trong thời gian dài để xử lý khẩn cấp.

Dự án xử lý sạt lở 5 tỉ đồng còn ngổn ngang ẢNH: LÂM VIÊN

Phía taluy âm bị sạt lở chưa khắc phục xong ẢNH: LÂM VIÊN

Việc ách tắc tuyến đèo D'Ran đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân hai đầu tuyến. Nhiều công nhân phải đi vòng xa, tăng chi phí và thời gian. Học sinh, sinh viên đi lại khó khăn. Hoạt động vận chuyển nông sản, hàng hóa giữa Đà Lạt - Ninh Thuận cũng bị đảo lộn.

Sau đó, tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, phê duyệt công trình xử lý sạt lở với tổng kinh phí 5 tỉ đồng. Đến ngày 11.12.2025, cơ quan chức năng mới cho phép ô tô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 5 tấn lưu thông trở lại.

Chậm khắc phục đèo D'Ran, nguy cơ mới vẫn chực chờ

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dù đã san gạt hạ tải đất phía sườn đồi nhưng khu vực này vẫn xuất hiện các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp.

Khu vực sườn đồi dù đã hạ tải nhưng vẫn xuất hiện các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt ẢNH: LÂM VIÊN

Phần gia cố taluy âm do Ban Quản lý dự án 85 phụ trách chưa hoàn thành ẢNH: LÂM VIÊN

Trong khi đó, phần gia cố taluy âm do Ban Quản lý dự án 85 phụ trách chưa hoàn thành, khiến địa phương chưa thể triển khai hạng mục rọ đá gia cố chân núi. Các đơn vị liên quan rơi vào tình trạng chờ nhau, làm tiến độ xử lý tại đèo D'Ran kéo dài.

Đáng chú ý, dù vẫn còn biển cấm ô tô trên 16 chỗ và xe tải trên 5 tấn lưu thông qua khu vực đang sửa chữa, nhưng nhiều xe trọng tải lớn vẫn lưu thông qua đèo mỗi ngày.

Biển cấm xe trên 16 chỗ và trên 5 tấn qua khu vực sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Nhiều xe tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực sạt lở này ngày 17.4 ẢNH: LÂM VIÊN

Từ đầu tháng 4 đến nay, Đà Lạt liên tục xuất hiện mưa lớn trái mùa. Nếu điểm sạt lở trên đèo D'Ran không sớm được xử lý dứt điểm trước mùa mưa, nguy cơ tái diễn ách tắc trên tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt - Phan Rang là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ách tắc có thể tái diễn trên tuyến Đà Lạt - Phan Rang nếu chậm khắc phục ẢNH: LÂM VIÊN

Người dân kỳ vọng sự quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, bởi với họ, đèo D'Ran không chỉ là tuyến giao thông mà còn là nhịp sống, là sinh kế của nhiều gia đình.