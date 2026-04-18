Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đèo D'Ran nối Đà Lạt - Phan Rang: Vì sao ngổn ngang sau sạt lở 6 tháng?

Lâm Viên

18/04/2026 07:14 GMT+7

Đèo D'Ran trên quốc lộ 20, tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt - Phan Rang, sau gần 6 tháng kể từ vụ sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa được khắc phục dứt điểm. Tiến độ chậm, nhiều hạng mục dang dở.

Công trường "đắp chiếu", đèo trọng yếu vẫn dang dở

Ngày 17.4, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực cầu Treo, thuộc đèo D'Ran trên quốc lộ 20 (đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), nơi từng xảy ra sạt lở cuối tháng 10.2025, cho thấy công trường gần như không có dấu hiệu thi công.

Đoạn quốc lộ 20 qua đèo D'Ran (phường Xuân Trường - Đà Lạt) vẫn đang được khắc phục

Tại hiện trường, không có bóng công nhân. Một xe múc nằm im bên đường, nhiều vật tư như sắt chữ I, lưới thép hoen gỉ nằm ngổn ngang phía taluy âm. Cỏ dại mọc xuyên qua lớp lưới thép ven đường, cho thấy việc thi công đã tạm dừng từ khá lâu.

Một xe múc nằm im bên đường

Cỏ dại mọc xuyên qua lớp lưới thép ven đường, phản ánh việc thi công đã tạm dừng từ lâu

Vật tư, sắt thép hoen gỉ

Hình ảnh này gây nhiều băn khoăn bởi đèo D'Ran không chỉ là tuyến đường liên tỉnh quan trọng mà còn là con đường mưu sinh hằng ngày của hàng ngàn người dân.

Vụ sạt lở từng làm tê liệt giao thông nhiều ngày

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 28.10.2025, tại Km262+400 đến Km262+530 trên quốc lộ 20, đoạn qua cầu Treo, thuộc đèo D'Ran, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Khối đất đá từ quả đồi phía trên trượt xuống với cung sạt khoảng 3.500 m², khối lượng hơn 60.000 m³, uy hiếp trực tiếp mặt đường và phương tiện lưu thông. Sự cố buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa tuyến đường trong thời gian dài để xử lý khẩn cấp.

Dự án xử lý sạt lở 5 tỉ đồng còn ngổn ngang

Phía taluy âm bị sạt lở chưa khắc phục xong

Việc ách tắc tuyến đèo D'Ran đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân hai đầu tuyến. Nhiều công nhân phải đi vòng xa, tăng chi phí và thời gian. Học sinh, sinh viên đi lại khó khăn. Hoạt động vận chuyển nông sản, hàng hóa giữa Đà Lạt - Ninh Thuận cũng bị đảo lộn.

Sau đó, tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, phê duyệt công trình xử lý sạt lở với tổng kinh phí 5 tỉ đồng. Đến ngày 11.12.2025, cơ quan chức năng mới cho phép ô tô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 5 tấn lưu thông trở lại.

 Chậm khắc phục đèo D'Ran, nguy cơ mới vẫn chực chờ 

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dù đã san gạt hạ tải đất phía sườn đồi nhưng khu vực này vẫn xuất hiện các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp.

Khu vực sườn đồi dù đã hạ tải nhưng vẫn xuất hiện các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt

Phần gia cố taluy âm do Ban Quản lý dự án 85 phụ trách chưa hoàn thành

Trong khi đó, phần gia cố taluy âm do Ban Quản lý dự án 85 phụ trách chưa hoàn thành, khiến địa phương chưa thể triển khai hạng mục rọ đá gia cố chân núi. Các đơn vị liên quan rơi vào tình trạng chờ nhau, làm tiến độ xử lý tại đèo D'Ran kéo dài.

Đáng chú ý, dù vẫn còn biển cấm ô tô trên 16 chỗ và xe tải trên 5 tấn lưu thông qua khu vực đang sửa chữa, nhưng nhiều xe trọng tải lớn vẫn lưu thông qua đèo mỗi ngày.

Biển cấm xe trên 16 chỗ và trên 5 tấn qua khu vực sạt lở

Nhiều xe tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực sạt lở này ngày 17.4

Từ đầu tháng 4 đến nay, Đà Lạt liên tục xuất hiện mưa lớn trái mùa. Nếu điểm sạt lở trên đèo D'Ran không sớm được xử lý dứt điểm trước mùa mưa, nguy cơ tái diễn ách tắc trên tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt - Phan Rang là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ách tắc có thể tái diễn trên tuyến Đà Lạt - Phan Rang nếu chậm khắc phục

Người dân kỳ vọng sự quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, bởi với họ, đèo D'Ran không chỉ là tuyến giao thông mà còn là nhịp sống, là sinh kế của nhiều gia đình.

Tin liên quan

Chưa thể thông đèo D'Ran trong hôm nay 2.12

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã huy động thêm phương tiện và máy móc để đẩy nhanh tiến độ khắc phục sạt lở tại đèo D'Ran, nhưng vẫn chưa thể thông xe trong ngày hôm nay (2.12) như dự kiến.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc lộ 20 Đà Lạt - Phan Rang Lâm Đồng Đà Lạt đèo D'Ran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận