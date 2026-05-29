Nha Trang khai mạc lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương

Bá Duy
29/05/2026 23:02 GMT+7

Hơn 1.000 biker từ 90 câu lạc bộ trong nước và quốc tế hội tụ tại Nha Trang (Khánh Hòa), biến quảng trường 2 Tháng 4 thành đại tiệc âm thanh ánh sáng trong đêm khai mạc lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương.

Tối 29.5, tại quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang (Khánh Hòa), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở VH-TT-DL và Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức khai mạc lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương (Castrol Superbike Fest 2026).

Tham dự có ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Võ Hoàn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk; đại diện các câu lạc bộ quốc tế cùng đông đảo biker, người dân và du khách.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu khai mạc

Đêm khai mạc diễn ra sôi động với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và các tiết mục biểu diễn mang đậm chất tự do, phóng khoáng của cộng đồng mô tô phân khối lớn. Nhiều màn trình diễn lần đầu xuất hiện tại Việt Nam gây ấn tượng mạnh với khán giả, gồm tiết mục múa "One Ride - One Connection", đồng diễn ra mắt Miss Motor và đội hình xe diễu hành đêm.

Lễ khai mạc diễn ra tại quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang (Khánh Hòa)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh Khánh Hòa xác định phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững, hiện đại; đẩy mạnh các sản phẩm du lịch mới, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí mang tầm quốc gia và quốc tế.

Ông Nguyễn Long Biên cho rằng việc tổ chức lễ hội có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo thêm sản phẩm thể thao - du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa năng động, thân thiện và hội nhập đến bạn bè quốc tế.

Lễ khai mạc thu hút nhiều người dân và du khách tham dự

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị ban tổ chức, các lực lượng chức năng và toàn thể biker chấp hành nghiêm quy định pháp luật, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng biker văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện.

Lễ hội diễn ra từ ngày 29 đến 31.5, thu hút hơn 1.000 biker đến từ 90 câu lạc bộ trong nước và cộng đồng biker quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Singapore. Các hoạt động nổi bật gồm trình diễn Top 30 Miss Motor, cuộc thi xe "đẹp - độc - lạ", thi đấu kỹ năng lái xe Gymkhana và Motor Adventure.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc

Bên lề lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương, người dân và du khách còn được tham quan gian hàng sản phẩm OCOP đặc trưng, lễ hội diều khổng lồ và lái thử các dòng xe của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Lễ hội khép lại bằng hành trình diễu hành - touring ngày 31.5, với lộ trình từ quảng trường 2 Tháng 4 ở Nha Trang đến quảng trường 16.4 ở phường Phan Rang.

Khánh Hòa đăng cai lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương

Hơn 2.000 biker cùng hàng chục nghìn du khách và người yêu xe dự kiến đổ về phố biển Nha Trang tham dự lễ hội mô tô phân khối lớn quy mô khu vực lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa.

