Khánh Hòa đăng cai lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương

Bá Duy
31/03/2026 19:18 GMT+7

Hơn 2.000 biker cùng hàng chục nghìn du khách và người yêu xe dự kiến đổ về phố biển Nha Trang tham dự lễ hội mô tô phân khối lớn quy mô khu vực lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa.

Ngày 31.3, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp cùng Công ty CP Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức họp báo cập nhật tiến độ lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 29 - 31.5 tại phố biển Nha Trang với chuỗi hoạt động đa dạng trải dọc bờ biển, gồm Quảng trường 2 Tháng 4, Công viên Thanh Niên và khu vực Hòn Đỏ, ven biển Phạm Văn Đồng.

Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương dự kiến quy tụ hơn 2.000 biker tại Khánh Hòa

Theo Ban tổ chức (BTC), đến nay, nhiều đại diện và CLB mô tô từ Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Lào, Campuchia đã xác nhận tham dự. Sự kiện quy tụ hơn 2.000 biker và hơn 100 câu lạc bộ mô tô trong và ngoài nước. Với lợi thế cảnh quan biển đặc trưng và kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô lớn, Nha Trang được kỳ vọng trở thành điểm đến nổi bật của cộng đồng biker khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp báo

Chuỗi hoạt động lễ hội mô tô phân khối lớn được thiết kế kết hợp giữa trình diễn mô tô, trải nghiệm tốc độ, giao lưu cộng đồng và khám phá du lịch địa phương. Du khách và biker sẽ có cơ hội thưởng thức các màn trình diễn flyboard trên mặt biển, chiêm ngưỡng nghệ thuật rực rỡ sắc màu và những trải nghiệm độc đáo như check-in cùng lạc đà, biểu diễn dù lượn. Cuộc thi Miss Motor 2026 dành cho nữ biker cũng là điểm nhấn của sự kiện, với hơn 40 hồ sơ đăng ký từ các nữ biker trên toàn quốc.

Thông qua sự kiện, BTC hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng biker văn minh, an toàn và gắn kết

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, cho biết việc tổ chức sự kiện này góp phần cụ thể hóa định hướng xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm thể thao biển, điểm đến tổ chức của các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế.

"Sở VH-TT-DL Khánh Hòa cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao nhất", ông Thanh nhấn mạnh.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa như một điểm đến thể thao, du lịch và giải trí tầm khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, đưa thể thao Khánh Hòa phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
